Ne è passato di tempo da quando Alessandra Amoroso vinceva Amici di Maria De Filippi! Era il 2009, edizione numero otto: sono già quasi 10 anni! Oggi Alessandra, che di anni ne ha 32 e che è diventata famosa grazie alla vittoria del talent di Canale 5, è diventata una delle cantanti più apprezzate del nostro Paese. E in questo periodo i suoi fan sono in fibrillazione: il suo nuovo disco di inediti uscirà per il mese di ottobre. Un album che segue la pubblicazione di 'Vivere a colori', il suo ultimo lavoro discografico pubblicato nel 2016. Recentemente, poi, Alessandra è tornata a farsi sentire prestando la sua voce a una nuova versione della celebre canzone 'Due Destini' dei Tiromancino. Il suo pubblico, però, è davvero impaziente e non vede l'ora che esca il nuovo disco. Anche perché lei non fa che alimentare questa l'attesa con frasi sibilline condivise su Instagram. Come questa: “E arriveranno cose nuove, cose belle. Ma io rimango… la stessa”. Ma manca davvero poco ormai, ottobre è quasi arrivato. (Continua dopo la foto)



In questi giorni, come molti vip e colleghe, Alessandra ha partecipato all'evento modaiolo del momento: la Milano Fashion Week. E certo, sono lontani ormai i tempi di Amici e delle tute tutte uguali che indossano gli allievi della scuola. Inquesti anni lo stile di Alessandra Amoroso si è evoluto, si è fatto più elegante e sofisticato e l'ha dimostrato anche alla recentissima Settimana della Moda milanese. La cantante 32enne ha assistito al fashion show di una delle sue stiliste preferite, Elisabetta Franchi, dalle prime file.

E per l'occasione, ovviamente, ha indossato un abito firmato dalla Franchi, che ha curato spesso i look che Alessandra ha sfoggiato in tv o sui palcoscenici italiani. La Amoroso ha reso omaggio alla designer scegliendo una sua creazione. Ovvero un minidress a costine in stile scamiciata a doppio petto di colore verde smeraldo con le maniche lunghe, caratterizzato da una scollatura generosa e da maxi tasche sui lati.





Ha poi completato l'outfit con una vistosa cinta tabacco con il logo della Maison sul punto vita e stivali cuissardes abbinati. Ma chi ha occhio e soprattutto ha seguito la parata di star alla Milano Fashion Week non ha potuto non notare un dettaglio: prima della Amoroso, quello stesso abito verde era già stato indossato da Wanda Nara, che lo aveva abbinato a dei décolleté nude, e dalla ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella, che lo ha portato con dei sandali neri con il tacco largo. Ops! A quanto pare, insomma, il minidress verde di Elisabetta Franchi ha proprio spopolato.

