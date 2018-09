”Mio fratello”. Parla Devin, il figlio di Lory Del Santo. Lo sfogo sulla morte di Loren

Lory Del Santo, alcuni giorni fa, ha raccontato il grande dolore vissuto per la perdita di suo figlio 19enne. “Mio figlio Loren ci ha lasciato. Si è tolto la vita a causa di una grave patologia cerebrale. Il suo cervello si è spento per un collasso mentale” aveva dichiarato Lory. Ora anche il figlio primogenito della showgirl, Devin Del Santo (che non mamma Lory non si parla da diversi anni) racconta come ha vissuto la perdita di suo fratello. Ma partiamo dall'inizio. Lory Del Santo aveva parlato del suicidio del figlio 19enne Loren durante il programma Verissimo. “La prima cosa che ti voglio dire - aveva detto l'attrice a Silvia Toffanin - è perché ho deciso di dare questa intervista. Il fatto è successo tempo fa, io ho cercato di vivere da sola, senza parlare con nessuno, senza amici, senza poter vivere la verità, sempre nella menzogna, senza poter avere il conforto delle persone e degli amici”. (Continua a leggere dopo la foto)



“Mi sono distrutta la mente in questo periodo per capire se umanamente si poteva fare qualcosa per aiutarlo, ma difficilmente si possono aiutare casi di questo genere. Ho un solo senso di colpa: l’ultima volta che ci siamo visti non gli detto ‘ti voglio bene’ anziché baciarlo e basta. Niente altro”, aveva aggiunto tra le lacrime. Qualche giorno dopo rompe il silenzio anche Devin Del Santo, primogenito di Lory, che da qualche anno viveva a Miami con il fratello Loren. Un legame profondo, un dolore che il ragazzo non nasconde più.

“Nella vita sono molte le volte in cui le parole falliscono. - si legge sul post pubblicato da Devin Del Santo - Nulla di ciò che possiamo scrivere sarà mai in grado di descrivere questo essere incredibile e il vuoto enorme lasciato dalla sua assenza. Loren era un artista, un atleta, un filosofo profondo. Era un grande chef, un comico e un’anima generosa e egoista che pensava solo alla felicità e al benessere degli altri. Era un’ispirazione, Loren era un angelo che camminava tra noi sulla Terra. Era bello, puro e buono.”





Devin, continua il suo ricordo in un post su Instagram: “Era una luce che brillava intensamente, illuminando i cuori e le menti di tutto ciò che conosceva e amava. Siamo stati benedetti di avere avuto l’opportunità di condividere il tempo troppo breve che abbiamo avuto con questo magnifico essere… Il nostro angelo doveva tornare a casa troppo presto. Ci manchi, ti amiamo. Non ti dimenticheremo mai, mai ti dimenticherò. Sarai con noi ogni minuto di ogni giorno finché non ci incontreremo di nuovo. Riposa in pace, nostro figlio, nostro fratello, nostro amico. Il nostro angelo, tu sei per sempre”. A giugno l'attrice, intervistata da Visto, aveva detto di non avere più alcun rapporto con il primogenito: “Mi ha detto di cancellare il suo numero e di dimenticarmi della sua esistenza”.

