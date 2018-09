Bufera su Sonia Bruganelli: “Vergognati!”. La foto da casa Bonolis scatena l’inferno

Ed ecco una nuova polemica travolgere Sonia Bruganelli. Solo qualche giorno fa la moglie di Paolo Bonolis era stata 'asfaltata' per aver dedicato un post alla neo Miss Italia, Carlotta Maggiorana. “Brava Carlotta!! Bella lo sei sempre stata, ieri però ti ho visto donna e alla tua bellezza si è aggiunto un fascino particolare. Fammi essere un po' fiera di averti conosciuto quando eri una bimba da #Avanti un altro a #Miss Italia”, ha scritto Sonia ricordando i tempi in cui la Maggiorana lavorava nel programma condotto dal marito. Apriti cielo! Dopo le congratulazioni della Bruganelli, è successo il finimondo: la Maggiorana è stata accusata di essere una privilegiata e di aver avuto dei vantaggi rispetto alle altre per via delle sue conoscenze nel mondo dello spettacolo. “Allora è raccomandata visto che la conosci?”, ha scritto uno dei tanti utenti della rete rete. Ancora. Pochi giorni addietro, anche i post che Sonia aveva dedicato ai figli nel primo giorno di scuola avevano fatto scalpore. (Continua dopo la foto)



Sono bastati due scatti dei figli in divisa per scatenare i follower sul solito argomento: l'ostentazione della ricchezza e quindi dei privilegi – la scuola privata, in questo caso – di cui non possono godere tutti. Sempre la stessa storia, che è cominciata quando Lady Bonolis aveva pubblicato su Instagram lo scatto del jet che l'avrebbe portata con tutta la famiglia a Formentera. Scatto che, per la cronaca, Sonia ha rilanciato anche quest'anno. Perché è chiaro che ormai lei vuole provocare queste reazioni dei follower. È una sorta di divertimento per lei, in pratica.

Eccoci così all'ultima foto 'dello scandalo'. La Bruganelli è tornata a far parlare di sé dopo aver condiviso sui social l'immagine della sua numerosa collezione di borse griffate. La moglie di Paolo ha scattato la foto in questione, dove fanno bella mostra una lunga serie di preziose Chanel, a casa sua e accompagnato la foto da questa didascalia: “L'ordine che piace a me”.





Le fashion victim saranno rimaste a bocca aperta e l'avranno anche invidiata ma in silenzio. Molti 'fan', invece, al solito l'hanno aggredita. Di nuovo. E come sempre sono andati sul pesante, lasciando insulti e critiche feroci sotto al post di Sonia. Hanno visto in quella foto l'ennesimo 'schiaffo alla povertà' della signora Bonolis e giù di commenti di questo tipo: "Ma vai a correre. Esibizionista. Vergognati", scrive uno. E un altro: "Non ti smentisci mai. Un altro schiaffo a noi e alla povertà, megalomane".

