Tutti contro Nadia Toffa: “Il mio cancro…”. Stavolta è bufera contro la Iena

È bufera su alcune frasi del nuovo libro appena pubblicato di Nadia Toffa “Fiorire d’inverno”. La Toffa, forse senza accorgersene e senza dubbio senza malizia, ha scritto una serie di frasi che sembrano più luoghi comuni che altro. Una roba del tipo: “Il cancro è un dono, se sono riuscita a sconfiggerlo io ci può riuscire chiunque” e anche “tutti i tumori sono uguali”. La Toffa, che ha presentato il suo libro su Instagram, ha condiviso in descrizione, frasi che hanno poi scatenato la polemica. Nadia Toffa che non ha mai fatto mistero della sua battaglia contro il cancro, come vi abbiamo raccontato da molti mesi a questa parte, sempre sostenuta, oggi per la prima volta, si è ritrovata al centro delle critiche.

E così la Iena, che ha sempre informato i follower di ogni passo della sua battaglia contro il tumore, e che a breve tornerà in tv, è finita nella bufera per l'eccessiva “superficialità” con cui ha trattato la questione. “Un insulto ai malati”, secondo molti. “Nadia Toffa dice che un tumore è un dono - twitta qualcuno - Lo vada a dire a chi per questo "dono" ha perso parenti, amici, ha vissuto le difficoltà delle chemio e delle parrucche. Banalizzare una malattia sconfitta, è da persone superficiali”. (Continua dopo la foto)



“Cosa ti dice il cervello quando partorisci ‘il cancro è un dono’ e ‘guarire sta alle persone’? Il cancro è un INFERNO per il malato e per tutte le persone impotenti a lui vicine. E col cavolo che basta la voglia di vivere per sconfiggerlo”, si indigna qualcun altro. In molti si chiedono se il suo account “sia stato hackerato visto le ca..ate che scrive”. C'è però anche chi la sostiene e legge nei suoi post l'intenzione di trasmettere un messaggio positivo. Nadia però non demorde e continua a difendere il suo punto di vista. “Chi dice che è impossibile non dovrebbe disturbare chi ce la sta facendo. Una Persona sta magari facendo una cosa che tutti dicono impossibile e arriva uno che non si fa i cazzi suoi, lo ferma e ferma l’invenzione del secolo”, ribadisce.



Eppure è semplice: come può pensare di generalizzare un argomento del genere una come la Toffa, giornalista esperta che di indole dovrebbe avere l’istinto opposto? Come si può dire ad una mamma che sta perdendo un figlio (o viceversa) che il cancro è un dono? Come si può dire ad una donna che ha perso il seno e i capelli, che ‘guarire sta alle persone’? Come si può dire ad un malato terminale che ‘il cancro è uguale per tutti’? Non sono gli oncologi infatti sanno (è la prima cosa che scopre se ci si avvicina in quel triste mondo) che esistono in natura, tantissimi tipi di tumori, anche se coinvolti nello stesso tratto. (Continua dopo le foto)







Un cancro al seno, ad esempio, può essere più o meno particolarizzato e quindi più o meno curabile, ridurlo ai minimi termini come ha fatto la Toffa è senza dubbio, seppur involontario, un insulto per tutti coloro che ci soffrono, ne hanno sofferto o ne soffriranno. Viva le lezioni motivazionali quindi, sempre care e sempre accettate, ma che non prendano il posto di anni di ricerche e studi; che non si pensi, neanche per un motivo, che un sorriso o la voglia di farcela, possano prendere il posto della chemioterapia; che non si pensi che il cancro vada via col buon umore: sarebbe come prendersi gioco di persone che non se lo meritano.

