Non poteva certo mancare la coppia più social e chiacchierata del momento alla Milano Fashion Week. Fedez e Chiara Ferragni, marito e moglie dal 1 settembre scorso, giorno del 'royal wedding' andato in scena a Noto, hanno assistito insieme e in prima fila alla sfilata milanese di Fendi. E hanno subito colpito tutti i follower per il look. Alla loro prima uscita pubblica 'da Ferragnez' l'influencer italiana più famosa nel mondo e il rapper e giudice di X Factor si sono presentati – of course – tutti di Fendi vestiti, con le F logate su pantaloni e camicia lui e su pantaloni e borsa lei. Inutile dire che i flash dei fotografi si sono sprecati. Ma sono state soprattutto le Storie che Fedez ha condiviso in tempo reale su Instagram a far parlare. Tante Storie, figuratevi, molte delle quali incentrate su una donna - che non è Chiara – che ha fatto girare la testa al rapper. Pur stando seduto al fianco della moglie, Fedez – con ironia, ci mancherebbe – non ha nascosto il suo interesse per una delle protagoniste assolute della sfilata. (Continua dopo la foto)

Miss Gigi Hadid, signori, la top model del momento. E come testimoniano alcune Stories pubblicate sul profilo di Fedez, mentre sfilava la maggiore delle sorelle Hadid (anche Bella è un'icona in questo campo), lo stesso rapper ha detto inquadrandola col telefonino e rivolgendosi proprio a lei: “Peccato che io sia sposato!”. Poi ha anche provato a salutarla mentre sfilava in passerella. In tutto ciò la Ferragni era accanto a lui, mica ha fatto le cose di nascosto.

E Chiara, anche se ha ripreso parte della sfilata col suo smartphone, non ha potuto non notare l'apprezzamento del marito per la modella e l'ha simpaticamente redarguito, sottolineando che Fedez è “pazzo” di Gigi Hadid. Al termine del fashion show, poi, lui ha continuato a scherzara con la moglie: “Amore, è finita la sfilata e ora voglio una foto con Gigi Hadid che mi lecca il collo e una con Kendall Jenner che mi bacia il naso”.

Fedez dopo la sfilata di Fendi SS19 a Milano ha condiviso questa storia su Instagram in cui dice di volere “una foto con Gigi Hadid mentre gli lecca il collo” 😂 #MFW pic.twitter.com/R2EVd7rmuU — Gigi Hadid Italia (@GigiHadidIT) 20 settembre 2018

Visualizza questo post su Instagram Scusa Gigi ma sono sposato (foto scattata da mia moglie) Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 21, 2018 at 2:00 PDT





E ancora, ma stavolta rivolgendosi ai suoi fan: “Comunicato importante, ragazzi: Gigi Hadid mi ha salutato, giuro!”. Peccato che Chiara Ferragni abbia però puntualizzato, ridendo: “No, ha salutato me!”. Chissà chi ha ragione... Oltre a quella di Fendi, la meravigliosa Gigi ha anche sfilato per Moschino con un abito da sposa bianco a palloncino e con velo lungo su cui ‘svolazzavano’ tante farfalle colorate, mosse da uomini in nero. E poi anche da Versace, dove ri-c'erano i Ferragnez. E stavolta Fedez c'è riuscito a farsi immortalare con Gigi. La foto, per la cronaca, l'ha scattata proprio Chiara.

