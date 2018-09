“Raccatta qualche like”. UeD, Gianni Sperti è una furia. E ‘spiattella’ tutto sui social

Non è un mistero il fatto che Gianni Sperti sia molto legato al programma Uomini e Donne, visto che ci partecipa ormai da più di dieci anni. Ed è proprio per questo motivo che l’opinionista si arrabbia quando sente che c’è qualcosa che non va e fiuta aria di menzogna. E così ha fatto nelle ultime ore, scrivendo un lungo post contro qualcuno che ha partecipato al programma di Maria De Filippi. L’opinionista consiglia tutti coloro che intraprendono un percorso del genere di avere cura del pubblico che in modo spontaneo gli regala popolarità, che a sua volta porta anche risultati a livello economico. Gianni Sperti non si è mai trattenuto e non lo ha fatto nemmeno questa volta. Lo storico opinionista di Maria De Filippi ha spesso criticato corteggiatrici o tronisti che in passato hanno preso in giro la redazione del programma. Basti pensare a Lucas Peracchi, che durante il trono si mise d'accordo con una delle sue corteggiatrici (Giulia Carnevali) per restare il più a lungo possibile sul trono rosso. Anche questa volta Gianni non si è risparmiato e sul suo account Instagram ha pubblicato una stories velenosa. (Continua a leggere dopo la foto)



“È il pubblico che decreta il vostro successo – ha scritto Gianni Sperti su Instagram – Abbiate cura di chi, gratuitamente e spontaneamente, vi regala popolarità e vi fa guadagnare tanti soldini. Non prendete in giro il vostro pubblico perché così come vi ha portato alle stelle, con un click vi farà cadere nel dimenticatoio, considerando il fatto che siete arrivati al successo senza arte ma solo perché li avete conquistati come “persone”. Alcuni protagonisti che sono stati sulla cresta dell’onda oggi raccattano qualche like a destra e a manca. La vita insegna!!!”. Il pubblico è convinto che si tratti di Sara Affi Fella, la quale da poco ha reso nota la sua relazione con il calciatore Vittorio Parigini. I telespettatori non credono più alle sue dichiarazioni, soprattutto dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni.

E sì, perché la ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella e il calciatore Vittorio Parigini hanno ufficializzato da pochi giorni la loro frequentazione, eppure si conoscerebbero già da tempo, da quando cioè lei stava ancora con Luigi Mastroianni, il corteggiatore scelto a Uomini e Donne e che oggi, tornato single, Maria De Filippi e la redazione hanno deciso di mettere sul trono classico come nuovo tronista. Qualche ora fa anche Raffaella Mennoia ha scritto un post criticando qualcuno che ha fatto parte di ''Uomini e Donne''.

“Per arrivare a questo ci dovrebbero essere delle condizioni fondamentali di partenza. La fiducia, il rispetto del lavoro e l’affetto per la possibilità offerta. Ma, non sto a dilungarmi su quello che ritengo il minimo umano perché farei una noiosa disquisizione e so già che le mie idee sono spesso impopolari e a tratti feroci”, ha scritto Raffaella Mennoia nel post condiviso sulle pagine Instagram e Facebook. “Adesso voglio scrivere proprio qui attraverso un mezzo cosi potente e che ti è tanto caro per guadagni. - ha attaccato la Mennoia - Se quanto mi è stato detto fosse vero, non esistono programmi, non esiste niente. Stop”. Alla vista di questo sfogo in molti ci hanno subito visto un chiaro riferimento a Sara Affi Fella.

