“Tanti soldini…”. Gianni Sperti, lo sfogo inaspettato sconvolge il pubblico

Basta, Gianni Sperti non ne può più. Tutta colpa, o almeno questo è quel che sembra, di un fatto accaduto a Uomini e donne. “È il pubblico che decreta il vostro successo. Abbiate cura di chi gratuitamente e spontaneamente, vi regala popolarità e vi fa guadagnare tanti soldini”, inizia così il duro attacco dell’opinionista di Uomini e donne. Non è chiaro a chi si riferisca, ma è ovvio che, mentre scriveva, aveva in mente qualcuno. Il pubblico ha pensato subito a Sara Affi Fella la quale da poco ha reso nota la sua relazione con il calciatore Vittorio Parigini. I telespettatori non credono più alle sue dichiarazioni, soprattutto dopo la fine della storia con Luigi Mastroianni. Dopo il comportamento di Sara, ci sono state numerose polemiche, per questo tutti pensano che il riferimento di Sperti sia proprio a lei. Eppure Gianni parla in generale… .“Non prendete in giro il vostro pubblico perché così come vi ha portato alla stelle, con un click vi farà cadere nel dimenticatoio”. Continua a leggere dopo la foto

E continua: “Considerando il fatto che siete arrivati al successo senza arte, ma solo perché li avete conquistato come persone”. L’ex marito di Paola Barale consiglia a tutti coloro che intraprendono un percorso come quello dei tronisti o dei corteggiatori di avere cura del pubblico che gli regala popolarità, che, di conseguenza, porta anche risultati a livello economico. Un discorso sensato, quello di Gianni, che chiede rispetto per il pubblico che, per i programmi tv, è fondamentale. Continua a leggere dopo la foto

Quindi non deve essere imbrogliato per nessuna ragione. Poi arriva anche un particolare riferimento a qualche personaggio che ha preso parte al programma in passato. “Alcuni protagonisti che sono stati sulla cresta dell’onda oggi raccattano qualche like a destra e manca. La vita insegna!”, ha aggiunto Gianni Sperti… Che sì, se lo è presa parecchio. Di recente, poi, Sperti è stato protagonista di una bella gaffe. Continua a leggere dopo la foto

Parlando del trono di Mara Fasone, intervistato a Uomini e Donne magazine, ha detto della palermitana: "sappiamo davvero poco. Sono rimasto colpito dal suo video di presentazione. Mi ha emozionato e fatto riflettere molto. È una donna che ha sofferto e che non può contare su nessuno se non su se stessa. Per il resto, vedremo". Qual è la gaffe? La Fasone non è affatto sconosciuta: era stata corteggiatrice di Francesco Monte e aveva partecipato a Miss Universo. Ahia, Gianni…

“Beh, lei…”. Incredibile: gaffe colossale di Gianni Sperti sulla nuova tronista Mara Fasone

fbq('track', 'Gossip');