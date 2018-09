Totti Pidiota! Scoppia la bufera sui social. Ecco cosa è successo

Prima avvertenza: non è una barzelletta. Seconda: non è una fake-news messa in giro da chissà chi. Terza: non c'è mai fine al peggio. Ve lo immaginate Francesco Totti testimonial di un qualsivoglia partito politico lui che in vita sua non ne ha mai minimamente fatto menzione e che preferisce di gran lunga divertirsi a far spettacolo con la moglie Ilary Blasi oppure su un campo da calcio. E proprio alla soglia dei 42 anni adesso si ritrova costretto a difendersi da accuse che sembrano alquanto assurde. Sì perché adesso Totti, testimonial della Dash, sarebbe accusato assurdamente di essere sponsor del Partito Democratico. Da non credere a è così! L'ex capitano della Roma è stato scelto come testimonial dalla Dash per pubblicizzare un loro nuovo prodotto: il Dash Pod. (Continua a leggere dopo la foto)



Nello spot e nei cartelloni sparsi per la Capitale e per il resto dell’Italia, si vede il dirigente giallorosso vicino a una lavatrice che lancia nell’oblò questa nuova capsula di detersivo, con al fianco una scritta: "Io Pod, e tu?". Ma dove sta il "problema"? Proprio nel nome "Pod", visto che la lettera "o" è stata sostituita proprio dalla capsula tonda, che richiama il cerchio. E così, per molti, sembra che lo storico capitano della Roma faccia da volto per il Partito Democratico, viste che le lettere rimanenti nel claim sono la "P" e la "D". (Continua a leggere dopo la foto)



Insomma, in tanti, tantissimi lo hanno accusato di fare propaganda ai dem, anziché caldeggiare la proposta commerciale Dash per un bucato migliore. Ma la parola PD non compare da nessuna parte. Basterebbe essere solo un poco attenti; il famigerato POD è una capsula tricolore che altro non è che il nuovo prodotto della Dash. E proprio la costola italiana dell’azienda americana ha dovuto rispondere sui social ai commenti di chi ha accusato Francesco Totti di aver fatto uno spot a sfondo politico. Già, un'accusa assurda che ha fatto scatenare l'ilarità della rete. C'è chi commenta: "Ecco, fare marketing in questa società è diventato ormai impossibile. Basta pensare a tutti quelli che hanno accusato Totti di essere testimonial del Pd. Ma vi rendete conto?". E la sfilza di commenti degli utenti che accusano 'er pupone' è al limite del trollaggio. (Continua a leggere dopo la foto)

Chi accusa Francesco Totti di fare pubblicità occulta, chi se è davvero un post promozionale per una chissà che campagna elettorale del Nazareno. Proprio adesso che Calenda è disperato perché non riesce a mettere insieme i principali leader del Partito Democratico per una cena. Un vero peccato perché si sarebbero potuti divertire con le uscite di Francesco Totti e le sue barzellette. Come quella, appunto, che lo vuole testimonial del Partito Democratico...

