“Fantozzi”. Ma dai! Emma Marrone posta la foto senza trucco ed ecco che succede

Emma Marrone è tante cose. Prima di tutto una cantante bravissima, certo. Ma è anche una ragazza schietta, che non le manda a dire, e ironica, che si sa prendere in giro. E l'ha fatto anche stavolta, quando si è fatta vedere non proprio al top, diciamo, dai suoi follower (su Instagram ne conta più di 3 milioni). È sdoganato da tempo il mito che le star siano perfette h24, sempre impeccabili come in tv o sui red carpet. Anche loro si struccano e si svegliano al mattino con occhiaie e il viso stanco. La moda dei selfie senza trucco ha da tempo contagiato anche le dive ed Emma non fa eccezione. Anche la salentina tutto pepe lanciata anni fa da Amici di Maria De Filippi ha lasciato un contributo in questo senso sui social: si è mostrata senza un filo di trucco e con la maschera per le occhiaie sul viso. Beh, è senza dubbio un'altra Emma rispetto a quella super stilosa e 'aggressive' che vediamo sul palco, ma è anche per questo che piace da impazzire. Per il suo essere genuina. (Continua dopo la foto)



E così, dopo aver passato la scorsa notte a far festa fino a tardi con gli amici, la mattina seguente si è immortalata appena sveglia con un viso stravolto sulle sue Instagram Stories. Da lì a breve avrebbe dovuto posare per uno shooting e così, per rimediare ai segni delle ore piccole, la Marrone ha usato una maschera in gel contro le occhiaie. E ha fatto vedere il risultato ai suoi fan pubblicando l'immagine con la scritta a caratteri cubitali 'Aiutio, Sos'.

Non solo. Proprio perché, come anticipavamo prima, Emma è una che ha simpatia e autoironia da vendere, quindi si è presa in giro soprannominandosi 'Fantozzi'. Unica, Emma. Che, per la cronaca, ha da poco cambiato look. Ma è chiaro, i suoi follower già lo sanno, sempre perché la cantante è solita condividere molto del suo privato. Ma per chi fosse rimasto indietro di qualche post, dopo un’estate all’insegna del biondo cenere, la ex vincitrice di Amici ha deciso di cambiare. E di schiarire di nuovo i capelli.

Già, la Marrone è tornata alle origini con un bel biondo platino. E per informare i suoi follower del cambiamento ha scritto così su Instagram. "Volevate il platino? Ecco, vi ho accontentati!". E sempre sotto allo scatto in cui Emma, biondissima, sorride felice aggiunge: "Fatevi una risata... - continua - e siate sempre fieri e orgogliosi delle vostre scelte perché vi renderanno liberi. Vi voglio bene". I suoi fan, figuratevi, sono impazziti. Quasi 150mila i cuoricini e oltre 2mila i commenti alla foto del cambio look.

