Tra Filippo Magnini e Giorgia Palmas le cose sembrano procedere per il meglio. Di recente li abbiamo 'visti' nella loro prima estate insieme, mentre se la spassano in Sardegna più felici e innamorati che mai. Sono usciti allo scoperto da poco, ma quasi subito, appena iniziata la loro storia. Gli scatti di coppia non mancano sui profili social di Filippo e Giorgia, che hanno trascorso una vacanza nella terra dell'ex Velina mora, e nemmeno i cuoricini a sottolineare il loro amore. Sempre di recente, poi, lui ha chiarito che quella con la sua ex, Federica Pellegrini, è una relazione ormai chiusa: “Non è facile rimanere amici e non so se potremmo esserlo mai in futuro – ha detto il nuotatore al settimanale Nuovo - Ci vuole comunque tanto tempo. Per me Federica è il passato. Ho sempre voluto una famiglia e dei figli. Per questo è finita la mia storia con Federica. Che, invece, non si sentiva pronta”. Lei, Federica, che al momento è single, ha invece parlato della loro rottura sulle pagine della rivista Chi poco dopo aver compiuto 30 anni. (Continua dopo la foto)



“Magnini? Non mi ha fatto neanche gli auguri – ha fatto sapere la Pellegrini - Abbiamo interrotto ogni rapporto quando ha portato via le cose da casa mia. Mi ha cancellata completamente dalla sua vita. Sono stata io a lasciarlo, capisco il suo rancore, ma lo vedo molto tranquillo […] Io non ho alcun problema nei suoi confronti. Però capisco […]”. Ora è successa una cosa sui social che vede come protagonisti indiretti proprio Magnini e la bella Palmas.

Loro non c'entrano, sia chiaro, ma un fan di Giorgia ha lasciato dei commenti davvero poco carini sotto a una foto postata dalla Pellegrini. Che si conferma così campionessa dentro e fuori la vasca, perché Super Fede non gliel'ha fatta mica passare liscia. Gli ha risposto per le rime. Andiamo con ordine. Federica è scattata nel momento in cui ha ricevuto la bordata di un utente che ha tirato in ballo lo storico ex e la nuova compagna di cui evidentemente è fan. "Femminilità uguale a zero - ha scritto sotto una foto della Pellegrini - Giorgia Palmasì è una bomba di femminilità. Per fortuna Magnini ha capito cosa vuol dire avere una vera femmina".





Non solo. Poco dopo ha rincarato la dose: "Vorresti essere come lei invece di avere un corpo da portuale". Quando è troppo, è troppo. I fan della Pellegrini non hanno mandato giù queste frasi cattive contro la loro beniamina e si sono quindi rivoltati in massa contro l'hater. Ma Federica non è una che ha bisogno di farsi difendere e così gli ha risposto, seccandolo ma con eleganza. Con queste parole: "Non sono sicuramente piccolina ma non mi lamento del mio fisico da atleta - ha scritto - Sono quello che sono e ho fatto quello che ho fatto grazie a questo fisico... Ma scusa perché mi segui?".

