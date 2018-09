Un destino segnato. La sfortuna in amore e l'aver trovato, nello spazio di così poco tempo, due uomini che tali non si possono definire: l'ennesimo femmincidio, l'ennesima vita spezzata prematuramente. Ancora dei figli costretti a vivere senza la madre per volontà della follia umana. E Claudia Dino, 28 anni, non è che una delle tantissime vittime che ogni giorno, nel mondo, muoiono per mano dell'uomo. Lei, giovane mamma di quattro figli, era riuscita a sfuggire a una relazione violenta avuta con il padre dei suoi figli. Si era rifatta una vita, aveva ritrovato l'amore. Sembrava andare tutto bene, ma poi sabato sera l'epilogo di quella che adesso i vicini definiscono come una tragedia annunciata. Teatro dell'orrore è San Martin de Tours, in Argentina. (Continua a leggere dopo la foto)



Claudia Dino è stata uccisa con quattro coltellate davanti ai suoi figli dal nuovo compagno, il 18enne Daniel Omar Salvayot, al termine di una lite. Il femminicidio è avvenuto nei pressi della casa dove i due abitavano con i quattro figli di lei, nel tardo pomeriggio di sabato, dopo che Claudia e i suoi bambini erano andati prima a vedere una partita di calcio e poi a messa. Dalla precedente relazione, dalla quale era riuscita a scappare, Claudia aveva avuto quattro figli di 12, 9, 7 e 3 anni. (Continua a leggere dopo la foto)

Il matrimonio con l'uomo, però, fu un vero incubo: il marito della ragazza non le permetteva infatti di uscire di casa e l'aggrediva costantemente, senza rinunciare a inciderle tagli sulla pelle con un coltellino: l'uomo, in più circostanze, l'ha colpita a collo e gambe. Dopo una delle tante aggressioni, Claudia si fece coraggio e scappò decidendo di cambiare vita. Era tornata a sorridere, aveva ritrovato la passione per il calcio. Lei, tifosissima del River Plate, sognava di andare allo stadio con i suoi quattro figli. Ma anche la storia con Daniel Omar Salvayot non era tutta rose e fiori: la situazione è precipitata qualche mese fa quando la donna perse il suo quinto figlio, il primo che sarebbe arrivato da questa nuova relazione. (Continua a leggere dopo la foto)



Ad assistere a quegli attimi drammatici di sabato sera è stata una vicina di casa di Claudia Dino che al 'Clarin' racconta: "Quella notte un amico mi ha chiamato per dirmi che Daniel aveva detto alla sua famiglia che aveva ucciso Claudia. Sono andato a casa sua e l'ho trovato bene - racconta sotto choc Maria Tachile amica e vicina di Claudia - era appena tornato dalla chiesa. Quando stavo lasciando il retro della casa per tornar nella mia abitazione l'ho visto con un coltello in mano e mi sono spaventata. Ho urlato a Claudia e lei è uscita per affrontarlo perché lui l'ha sempre minacciata di morte, ma non è mai successo". Poi il racconto di quei tragici momenti: "Lei ha urlato ai suoi bambini di scappare e andare via, lui l'ha accoltellata con quattro fendenti. Non le ha lasciato scampo...".

