“Una ragazzina”. Ma Jennifer Lopez è ‘umana’? In costume, a 49 anni, è così

Per qualcuno l'estate non è ancora finita. Per Jennifer Lopez, ad esempio, che l'altro giorno ha postato una foto in costume da bagno che ha lasciato tutti senza fiato. Vi bastano 3 milioni e mezzo di like per crederci? Non è un caso che la diva abbia raggiunto così tanti cuoricini sotto alla fotografia in questione: possibile avere questo fisico da urlo a 49 anni? La diva che ha spento le candeline lo scorso 24 luglio ci insegna di sì. È in formissima, ancora più bella di quando aveva la metà degli anni. Diteci: quale donna non vorrebbe arrivare alla soglia dei 50 con un corpo perfetto come quello della Lopez? Avrà fatto un patto col diavolo? Viene spontaneo chiederselo vedendo gli ultimi scatti in costume postati su Instagram. È così soda e in forma che per lei il tempo sembra proprio non passare. Un fisico 'bestiale' da fare invidia alle star molto più giovani di lei. Sembra una ragazzina a vederla così, ecco. E infatti questa stessa osservazione ricorre spesso negli oltre 43mila commenti lasciati dai fan sotto alle fotografie bollenti.



Teorie dell'elisir di eterna giovinezza e di un patto col diavolo a parte, pare che il merito sia dell'amore con Alex Rodriguez, che la rende felice e appagata, come ha spiegato lei stessa. Ma ovviamente è anche grazie al duro allenamento a cui si sottopone regolarmente per reggere il carico di lavoro impegnativo. Come riporta D di Repubblica, infatti, in questi giorni la Lopez è impegnata con gli ultimi sette show a Las Vegas (ne ha fatti 120 tutti sold out finora) ed è reduce dal grande numero presentato ai VMA.

Per la cronaca, Jennifer ha due personal trainer che la seguono con allenamenti completamenti diversi. Ecco i dettagli: a Los Angeles si fa seguire dalla personal trainer delle star Tracy Anderson, che è famosa per il suo metodo. Insieme lavorano sul 'core', che garantisce alla diva il suo corpo tutto curve, con esercizi per la parte bassa e con i pesi per la parte alta. A New York, invece, ha un altro allenatore sempre amato dalle star. È David Kirsch, che usa molto la palla per incrementare esercizi come crunch o gli 'spider man push up' che lavorano contemporaneamente braccia, petto, addominali e gambe. Insieme poi fanno kickboxing, circuit training o HIIT (high-intensity interval training).





Ma il segreto di Jennifer, si legge ancora su D, è un altro: la diva ha spiegato di allenarsi sempre il mattino presto e con Alex, ex campione di baseball e suo 'allenatore privato'. Insomma, fanno attività fisica di coppia. Anche lui, infatti, segue da vicino il regime di Jlo e sempre insieme oltre alla palestra praticano molti sport all'aria aperta. E poi certo, la dieta. La loro è una senza caffeina, senza alcool e con molti carboidrati. E a giudicare dai risultati funziona alla grande.

