Ha un visino angelico eppure la chiamano “il diavolo”. Il motivo? Il fisico spaventoso

Si chiama Bakhar Nabieva, ma tutti la chiamano “Demon” cioè “demonio nonostante il suo faccino d’angelo. E perché la chiamano così? Per via del suo fisico spaventoso. Oh mio dio e che cosa ha di strano il corpo di questa ragazza? Beh, vi diciamo solo che la chiamano anche “Miss sedere d’acciaio” e con questo dovreste capire che tipo di corpo abbia la ragazza. 24enne ucraina, ha iniziato a fare palestra per cambiare il suo corpo troppo esile che non le piaceva neanche un po’. Non si sentiva bene, magra in quel modo. Così si è messa sotto per cambiare le cose. “Tutti mi guardavano perché ero così magra da far paura – ha raccontato a Metro – così ho deciso di cambiare la situazione”. E lo ha fatto. Ha iniziato ad andare in palestra e ha trasformato il suo fisico in un fisico quasi “alieno”. E infatti è così che la chiamano: “aliena”. Il suo fisico, però, le ha creato anche dei problemi: non tutti, infatti, credono che quello sia il frutto del suo lavoro. In tanti infatti la accusano di aver abusato di chirurgia. Continua a leggere dopo video e foto

Ma la ragazza insiste: quel fisico pazzesco è il frutto di un lavoro estenuante e costante in palestra. La ragazza, poi, ha un visino d’angelo reso ancora più “fiabesco” dall’uso di grandi lenti a contatto scurissime che la fanno sembrare una bambolina. La faccia, però, non rappresenta per nulla il suo corpo… “Quando ho iniziato ad andare in palestra – ha spiegato – non avevo idea di quale obiettivo volessi raggiungere, semplicemente ho iniziato a fare esercizio”. Continua a leggere dopo la foto

“Un giorno, poi, mi sono svegliata e ho visto allo specchio dei muscoli. Ho capito che la palestra stava funzionando. A quel punto niente e nessuno poteva più fermarmi”. Ora la ragazza ha più di 2 milioni di follower su Instagram: tutti sono ossessionati dai suoi post nei quali racconta i suoi allenamenti. “Vieni da questo universo?” le ha scritto un fan. E un altro: “Sei senza dubbio l’alieno più bello che io abbia mai visto”. Ma non tutti la apprezzano. Continua a leggere dopo la foto

A molti quel corpo non piace: “Mi dispiace, tu sei il demonio” le ha scritto qualcuno. “Sì, sei proprio il diavolo”, ha aggiunto un altro. Ma cosa fa di preciso per avere quel corpo? Corre, fa squat, fa sollevamento pesi e di tutto un po’. E per quanto riguarda la dieta? Bakhar ha detto di non segurine una particolare: “Quando ti alleni ha un metabolismo molto più veloce e puoi mangiare di tutto senza ingrassare. Certo, mangio molta carne. Ma anche pasta e caramelle”.

