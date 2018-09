“Ieri ti ho visto…”. Sonia Bruganelli, dedica a Miss Italia e scoppia il finimondo

Carlotta Maggiorana è la nuova Miss Italia. La bella mora ha 26 anni e abita a Cupra Marittima, in provincia di Ascoli Piceno. Era arrivata a Jesolo con la fascia di Miss Marche, conquistata a Pieve Torina, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016. Quella fascia l’ha dedicata a suo padre morto prematuramente 10 anni fa quando lei era solo un’adolescente. La ragazza, sposata da un anno con il costruttore Emiliano Pierantoni, ha studiato danza classica e aveva già calcato vari palchi. Se avete avuto l’impressione di averla già vista, da qualche parte, non vi sbagliavate: la Maggiorana è stata valletta in Avanti un altro, Paperissima e nel mondiale superbike 2016. Non solo: ha partecipato a diversi film e fiction di successo e ha recitato una piccola parte nel film Tree of Life, diretto da Terrence Malick con Brad Pitt e Sean Penn. Ha avuto un ruolo nella commedia Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni e interpretato il ruolo di Sofia nella fiction L’Onore e il Rispetto. Continua a leggere dopo la foto

Non è la prima volta che partecipa a Miss Italia: già si era presentata nel 2011 ma, dopo le prime selezioni, aveva deciso di ritirarsi. “Non me l’aspettavo, devo ancora metabolizzare ma mi sembra proprio di volare”, ha detto dopo l’incoronazione. Tutti felici e contenti: lei è bella e rappresenta bene l’Italia. Poi, però, è scoppiata, inevitabile, la polemica. Il giorno dopo la proclamazione, la Maggiorana ha ricevuto le congratulazioni un po’ da tutti. Continua a leggere dopo la foto

Anche da alcuni vip. Per esempio da Sonia Bruganelli, cioè la moglie di Paolo Bonolis che è sempre al centro delle polemiche, vuoi per un motivo, vuoi per un altro. “Brava Carlotta!! Bella lo sei sempre stata, ieri però ti ho visto donna e alla tua bellezza si è aggiunto un fascino particolare. Fammi essere un po' fiera di averti conosciuto quando eri una bimba da #Avanti un altro a #Miss Italia” ha scritto Sonia ricordando quindi che la Maggiorana lavorò ad Avanti un altro. Continua a leggere dopo la foto

Dopo le congratulazioni della Bruganelli, è successo il finimondo: la Maggiorana è stata accusata di essere una privilegiata e di aver avuto dei vantaggi rispetto alle altre per via delle sue conoscenze nel mondo dello spettacolo. “Allora è raccomandata visto che la conosci?”, ha scritto qualcuno in rete. Apriti cielo… Povera Carlotta, non vorremmo proprio essere al suo posto… Ai tempi di Avanti un altro fu proprio Bonolis a notarla e a sceglierla personalmente per il suo show.

