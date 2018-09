Il cybersex è un fenomeno non più nuovo: da qualche anno è diventato oggetto di studio per psicologi e non solo. C'è chi evidenzia, addirittura, come questa novità degli anni duemila stia sostituendo il vero e proprio atto sessuale. Si tratta di vera e propria dipendenza da sesso virtuale: uno dei disturbi più diffusi tra coloro che presentano già una dipendenza da Internet e che risultano essere timidi e a disagio con il proprio corpo. Avendo il pc come messo di comunicazione, il cybersex permette di nascondere il proprio aspetto fisico, sentendosi più disinibiti e liberi di manifestare il proprio piacere, relazionarsi con persone senza essere visti e giudicati, senza ansia da prestazione, evitando eventuali problemi. Il cybersex, secondo gli esperti, consente di dare ampio spazio alle fantasie e l’immaginazione di atti trasgressivi che vengono condivisi con qualcuno di sconosciuto. Questo porta un senso di libertà e riduce il senso di vergogna; non conoscendosi a vicenda, non c’è senso di pudore. (Continua a leggere dopo la foto)



La dipendenza da sesso virtuale influisce anche nelle relazioni sociali quotidiane. La famiglia è spesso trascurata nonostante il comportamento del dipendente che si ripercuote sulla stessa che vive una situazione di co-dipendenza. Partner di dipendenti da cybersex, si sentono feriti, sessualmente inadeguati, poco attraenti o sgradevoli e il calo del desiderio sessuale nei loro confronti, rifiutati, insoddisfatti sessualmente, traditi, nonché profondamente depresse. Perdono autostima, intimità nella relazione di coppia e provano sentimenti di rabbia. Ma a proposito di famiglia, sembra assurda la storia che arriva direttamente da Bergamo... (Continua a leggere dopo la foto)



Una ragazzina di 15 anni ha iniziato a chattare con uomo più grande che utilizzava un nickname. Gli ha inviato foto in posa osé e i discorsi sono finiti in poco tempo su tematiche erotiche. Dopo circa un anno hanno deciso di incontrarsi. A quel punto lo choc: l'uomo in questione era suo padre. La vicenda traumatica per ragazza e genitore è stata raccontata in occasione dell'inchiesta dell'Aga proprio sulle nuove dipendenze. "Confrontandoci recentemente con una professionista che segue uno sportello psicologico nella Bergamasca – ha raccontato Coppola – è emerso il caso di questa quindicenne. Farà molta fatica a superare il trauma subito". (Continua a leggere dopo la foto)



L'allarme sul cybersex è legato alla crescente dipendenza tra i giovani nell'utilizzo degli smartphone e dei social network. Il problema, secondo si estende anche alla droga. "Ormai - spiega il presidente di Aga a BergamoNews - sanno bene che sono Facebook e Instagram i luoghi virtuali dove possono incontrare coetanei a cui vendere la droga, senza correre il rischio di andare incontro al pesante aggravio della pena che può comportare l’essere colti a spacciare di fronte a scuole o oratori".

