"Sa che fa, non mi dia il resto ma quel gratta e vinci lì. Ha visto mai?!". Già, chissà quante volte questa scena si è ripetuta nella vostra vita, magari dopo aver sorseggiato un buon caffè in un bar-tabacchi durante una pausa da lavoro. Quella monetina che toglie via tutto il grigio e pian piano dà l'illusione di un improvviso cambiamento nella vostra vita. Beh, il 99% delle volte è solo un brivido che scorre lungo la schiena per concludersi con un nulla di fatto e tornare alla normale vita di tutti i giorni. Altre volte, invece, sfidare la fortuna può "pagare". Ed effettivamente questi giorni sembrano abbastanza fortunati per chi decide di acquistare i gratta e vinci. Nelle ultime ore si sono registrate diverse vincite importanti in varie zone del Bel Paese. (Continua a leggere dopo la foto)



A Novara, ad esempio, un pensionato ha vinto ben 300mila euro. E ancora, a Venezia vinti ben 500mila euro: il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita del sig. Umberto Pascarella, Isola della Giudecca 202 a Venezia. "A vincere è stata una nostra cliente abituale, che lo ha scoperto mentre era ancora nel mio punto vendita. Se vincessi io, credo che continuerei a svolgere la mia attività, ma certamente in modo più sereno. Non mi farei mancare una bella vacanza per staccare la spina e festeggiare la vittoria". Ma la vincita più assurda arriva dalla Capitale... (Continua a leggere dopo la foto)



A Roma, in un bar di Ottavia - quartiere dove vive il sindaco Virginia Raggi - sono stati vinti ben due milioni di euro. Con un biglietto de "Il Turista Per sempre" un uomo si è portato a casa una vincita milionaria. Ma a concedergli questo 'tagliando' per un cambio vita è stato il padre, un pensionato della zona. Sì, perché il vincitore - rimasto anonimo - si trovava all'interno del locale in compagnia della figlioletta e, appunto, del padre. Dopo un buon caffè hanno deciso di sfidare la sorte: "Lo prendo per te, spero ti possa portare fortuna!" avrebbe detto il padre al figlio prima dell'incredibile e bellissima scoperta. (Continua a leggere dopo la foto)



"Nel biglietto erano stati grattati due 'turisti per sempre'. Una vincita doppia quindi", hanno spiegato i titolari del bar. Il fortunato intascherà subito 300.000 euro, 6.000 al mese per vent'anni e avrà diritto a un bonus finale di 100.000 euro. Insomma, un regalo da padre in figlio che non verrà mai dimenticato...

