Alcuni maschilisti ignoranti (e non solo) affermano che le donne bionde siano meno intelligenti rispetto alle coetanee more. Quanto c’è di vero in tutto questo? Niente! Dicerie popolari che non rispecchiano la realtà. Qualche anno fa, oltretutto, analizzando i risultati ottenuti dai partecipanti alla National Longitudinal Survey of Youth del 1979 nell’Armed Forces Qualification Test, il professor Jay Zagorsky della Ohio State University ha scoperto che le bionde dichiarate avevano un QI medio di 3 punti superiore a quello delle altre donne. Insomma, che le bionde siano meno intelligenti è una credenza popolare, ma è quello che sta cercando di farci credere Chiara Ferragni he invece, di intelligenza ne ha anche troppa. Recita una parte, verrebbe da dire, quella della “bionda svampita”, ma che in realtà nasconde attributi degni di una grande imprenditrice. L’ultima gaffe (a questo punto studiata a tavolino, non c’è altra spiegazione logica) è di oggi, quella in cui Chiara è davanti ai fornelli. (Continua dopo la foto)



La Ferragni infatti ha postato su Instagram una foto che la ritrae in cucina di fronte alla pentola piena d'acqua. “È il momento della pasta?”, cinguetta Chiara, visto che è l'ora di pranzo. Immediato il consueto boom di like, ma ai fan più attenti non sarebbe sfuggito un particolare. “Sì, ma se accendi il fuoco è meglio”, commenta un fan. E ancora: “Come si fa a cucinare a fuoco spento?”. E: “'Io non stiro niente' aka 'Io cucino con i fornelli spenti”. Insomma, i follower si sarebbero accorti che i fornelli sotto alle pentole sono spenti. E in pochi minuti hanno ricoperto l'influencer con una valanga di commenti, accusandola di non essere una “brava donna di casa”.

Tra chi la difende, c'è perfino chi ipotizza si tratti della pubblicità della pasta. Al momento Chiara Ferragni non avrebbe ancora risposto. La stessa cosa è capitata ieri, ovvero quando la Ferragni ha postato una foto di lei e la sorella intente a mangiare un bel pezzo di pizza italiana molto particolare. "Una pizza che si rigenera da sola": così è stata definita la pizza che hanno mangiato (o meglio fotografato) Chiara Ferragni e la sorella Valentina. Le due sono state immortalate con due pezzi di pizza in mano, ma i loro piatti sono rimasti integri. Da dove li hanno presi, dunque? I commenti in rete si sono moltiplicati: agli utenti infatti non è sfuggito il particolare. Così come non è sfuggito il dettaglio della pizza di Valentina Ferragni, che sembra sospeso nel vuoto."Va bene, lo confesso: il mio sogno segreto è essere esattamente come Chiara Ferragni. Perché quando magna una fetta di pizza, quest'ultima si rigenera per magia", si legge in uno dei tanti post al riguardo sparsi su Facebook. E ancora: "Ma dove si è visto mai che una pizza abbia l'ombra sotto. Vabbè che lievita , ma che si solleva dal tavolo ci credo poco. A meno che non sia una santa sta Chiara", recita un altro commento. La foto sembra, dunque, essere un mistero: "Mi spiegate perché hanno due fette in mano e le pizze sono ancora intere?". "È solo una trovata pubblicitaria", prova a spiegare qualcuno.

