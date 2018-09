“Annullatela”. Barbara D’Urso, ultimo sfregio choc alla conduttrice. È giallo

Giallo alla Rai a poche ore dalla messa in onda di Cartabianca, il programma di Raitre condotto da Bianca Berlinguer. Per motivi che ancora non sono stati resi noti, è salata l’intervista a Barbara D’Urso. E scatta il mistero. Perché? Come mai l’intervista alla D’Urso non si farà? È la stessa D’Urso, con un lungo post su Instagram, a fare luce sul giallo che avvolge la vicenda: "Stasera sarei dovuta essere ospite di Bianca Berlinguer - ha scritto la D'Urso - una delle giornaliste che stimo di più in Italia e lei stima me. Lo scorso aprile, Bianca mi ha invitato nel suo programma e io le ho promesso che sarei andata da lei il 28 giugno dopo il Grande Fratello. Poi però il 28 ero sul set della Dottoressa Giò e quindi questa estate Bianca mi ha telefonato più volte chiedendomi di andare nella nuova edizione, e abbiamo concordato l'intervista per il 18 settembre, cioè stasera". Tutto sembrava pronto, perfetto. Mancava, appunto, solo l’intervista. Poi il colpo di scena dell’ultimo minuto. Che ha lasciato tutti perplessi. Continua a leggere dopo la foto

"Io ho chiesto l'autorizzazione al mio editore e al mio direttore generale per poter essere ospite in Rai, e me l'hanno concessa. Era tutto organizzato da tempo per una lunga intervista in diretta - ha raccontato la D'Urso - con Bianca ci siamo sentite fino a ieri sera e il produttore di Cartabianca aveva confermato tutto fino a stamattina. Poco fa, alle 12.30, mi ha telefonato Bianca molto dispiaciuta dicendomi che la Rai le ha chiesto di annullare la mia intervista di stasera”.

E ha concluso con un po’ di amarezza ringraziando la giornalista: “Grazie comunque Bianca, sai che mi faccio intervistare da pochi, ma da te sarei venuta". Ma cosa è successo? Perché di punto in bianco questa intervista, programmata da lungo tempo, è saltata? Come si legge sul Fatto quotidiano “per una scelta ben precisa del servizio pubblico, arrivata tra capo e collo alle orecchie del volto Mediaset solo all’ora di pranzo”. In Rai, probabilmente, è ancora vivo il ricordo legato a certe polemiche. Continua a leggere dopo la foto

Per esempio la polemica che scoppiò dopo che Fazio invitò Maria De Filippi a Che tempo che fa. O quella scoppiata a causa delle troppe ospitate della Littizzetto a C’è posta per te. Quindi è chiaro che qualcuno ha boicottato l’intervista della D’Urso. Probabilmente, come scrive ancora Il Fatto quotidiano c’è “la volontà di non fare ulteriore promozione ai programmi della concorrenza, proprio nella stagione in cui sia La Vita in Diretta che Domenica In stanno dando filo da torcere?”. Forse è proprio così.

