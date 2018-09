“Orrendo”. Stefano De Martino choc: l’ultima foto getta le fan nello sconforto

Addio al vecchio Stefano. In che senso, scusa? Ah, se non sapete nulla, significa che non avete visto l’ultimo scatto che l’ex ballerino di Amici ha postato su Instagram. Uno scatto che ha lasciato le sue innumerevoli ammiratrici a dir poco scioccate. Il cambiamento è notevole e non tutte le fan hanno gradito. Sono state tante, infatti, che gli hanno detto di non aver fatto la scelta giusta. Ma ormai è tardi e comunque Stefano era pienamente consapevole di ciò che ha fatto. Ma che è successo a Stefano De Martino? Qual è il drastico cambiamento che ha sconvolto le fan? Ebbene, Stefano ha tagliato completamente i capelli. Ha detto addio alla sua chioma fluente e riccia e ha optato per un taglio corto, anzi, cortissimo. Le fan sono rimaste sconcertate. Lo amavano in quel modo (e allora significa che non era vero amore). A noi, che siamo fedelissime ammiratrici, per esempio, De Martino piace anche così. E ora dite la vostra… Che ne pensate? Continua a leggere dopo la foto

Ecco lo scatto in bianco e nero che l'ex marito di Belen ha postato su Instagram scrivendo, come didascalia, "Hi". "Sembra un venditore di frutta e verdura", ha commentato una fan mentre un'altra ha scritto: "Ma perché 'sto taglio? Per me è no". E c'è chi proprio lo ha asfaltato: "Orrendo irriconoscibile". Ora, però, siamo oneste: dire "orrendo" a De Martino è peccato. Che sarà mai un taglio di capelli? Eppure sono tante quelle che non hanno apprezzato.

"Sei diventato brutto" ha scritto un'altra fan e ancora: "Ma perché Stefano De Martino è andato in carcere ?", questo è il tenore dei commenti sotto la foto. Però, per fortuna, c'è anche chi apprezza la sua scelta e lo rassicura: "Sei sempre bono". A ogni modo, i capelli ricrescono in fretta e le fan che non lo apprezzano così sono delle concorrenti in meno. Quindi una buona notizia per chi lo ama in ogni salsa. Cambiando argomento, ma restando sul tema De Martino, vi sveliamo una novità.

Sapete che gira voce che Stefano prossimamente condurrà un programma tutto suo su Italia 1? E sarà anche ad Amici nel ruolo di insegnante? In realtà pare di no. Pare che non sarà lui a prendere il posto di Garrison. Anzi, pare che la collaborazione con Amici di Maria De Filippi per il momento sia terminata. Peccato, ci sarebbe piaciuto di vederlo nel ruolo di “teacher”. Sarà per la prossima. Vediamo che succede…

