“Ma che hai fatto?”. Lara Zorzetto, il cambio look è drastico (e non piace per niente)

Lara Rosie Zorzetto è stata senza dubbio una delle protagoniste più in vista della scorsa edizione di Temptation Island 2018 a causa dell’epilogo alquanto turbolento della sua storia d’amore con Michael De Giorgio. Dopo tre anni di fidanzamento, infatti, i due si sono lasciati al falò a causa dei comportamenti e delle bugie di lui. Molti speravano di vedere Lara sul trono di ''Uomini e Donne'', ma così non è stato. Nonostante tutto l'ex fidanzata di Michael è seguitissima sui social - dove ha raggiunto i 908mila follower - e mostra quello che combina durante le giornate. Shooting, cene con le amiche, aperitivi e sedute dal parrucchiere. Già, perché dopo aver messo le extension bionde, Lara ha deciso di cambiare nuovamente look. Il risultato è stato mostrato ai suoi fan, ma non è stato particolarmente apprezzato. Lara ha scelto di scurire i capelli: dal biondo, che ravvivava e illuminava il viso, e passata al castano, che invece la incupisce un po'. Chissà se seguirà i consigli dei fan di tornare alle origini! Intanto l'ex fidanzato Michael le ha inviato una lettera di scuse. (Continua a leggere dopo la foto)



Durante la permanenza a Temptation Island il comportamento del giovane non è stato particolarmente apprezzato dal pubblico, e dalla stessa Lara, che nell'ultimo falò ha deciso di uscire dal programma da sola. Nonostante tutto, sembra che per il ragazzo non sia stato facile andare avanti ma soprattutto pare essersi amaramente pentito del comportamento avuto. Michael ha continuamente chiesto scusa a Lara e, visto che il faccia a faccia a ''Uomini e Donne'' non è bastato, ha pensato bene di scrivere una lunga lettera aperta indirizzata alla ex, apparsa su Instagram.

L’estate sta finendo e con essa la marea porta via una serie di ricordi che porterò per sempre nel mio cuore. Momenti di euforia ma anche momenti difficili che nel bene e nel male mi hanno fatto capire tante cose di me, di te…di quello che eravamo noi” ha infatti scritto il ragazzo pugliese. Michael oltretutto parla della sua voglia di poter portare indietro il tempo per non ricommettere gli stessi errori, scusandosi per aver deluso Lara.

''Ti auguro con tutto il cuore di trovare una persona che ti renda felice, - si legge ancora nel post di Michael - che ti rubi un sorriso anche in una gelida e piovosa giornata d’inverno, che ti scaldi con la sua di felpa ma sopratutto che non ti ferisca mai più. […] Ci tengo a diventare una persona migliore, per me sicuramente… ma lo vorrei diventare anche per te, per dimostrarti che ho imparato la lezione, per dimostrarti che ti porterò per sempre nel cuore''.

