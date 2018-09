Chiara Ferragni ne ha combinata un’altra! No, non si sposa di nuovo e di certo non si parla di un evento destinato a restare come uno dei più incredibili di sempre. Parliamo di una gaffe (o semi-gaffe, vista la prontezza di riflessi dell’interessata a correre ai ripari) che vede coinvolte lei e la sua sorella, Valentina. L’oggetto del contendere è una foto-pizza, quella che milioni di giovani in tutto il mondo si fanno (o fanno fare) mentre stanno per gustare il primo spicchio di pizza fumante. Niente di insolito direte, ma se ci fate caso e guardate con un pizzico in più di attenzione, noterete che dalla pizza di Chiara (rullo ti tamburi) non manca neanche un pezzo! “Ferragni sisters love pizza”, (e che pizza, aggiungeremmo noi) scrive chiara su Instagram e tagga sua sorella. Ma la rete non sta certo sui social per non fare caso ai particolari. Ed ecco che migliaia di persone in tutto il mondo cominciano a commentare che la pizza è sana e che quindi era tutto un “imbroglio”, che “la pizza alla fine non l’hai neanche assaggiata” e cose del tipo “sei una scema, pu**, a noi non ci freghi!”. (Continua dopo il video e la foto)



Che poi, parliamoci chiaro: fregarci su cosa? Insomma, per via di una mezza gaffe (rientrata immediatamente dopo che la Ferragni ha modificato la didascalia con un “and our pizzas never end”, ovvero “la nostra pizza non finisce mai”) decina di migliaia di utenti si sono ritrovati su Facebook a insultare la bella moglie di Fedez. Ma non è certo la prima volta che la Ferragni commette un errore sui social. Come dimenticare la mitica gaffe del tampax, ovvero di quando Fedez ha preso in mano un tubo di dischetti di cotone esclamando ironico: “È un tampax extralarge”. E Chiara, maliziosa, ribatte: “Lo uso per il tuo c***”. Lasciando il maritino di sasso. (Continua dopo le foto)

Oppure di quando, immersa nella vasca da bagno, ha lasciato che l’inquadratura scivolasse, diciamo così, un po’ troppo in basso e facendo notare qualcosa di troppo. Anche in quel caso, l’errore commesso (in buona fede) non è di certo passato positivamente sui social network, che hanno registrato dei picchi negativi e di haters senza precedenti. In quell’occasione, oltre a scagliarsi contro di lei, decisero di citare, senza motivo apparente, anche Fedez offendendolo molto pesantemente. Il motivo? Una moda: rivoltarsi contro le altre persone sembra essere fatto quasi per osmosi, da persone che prima dei social non sarebbero state ascoltate neanche da un proprio familiare. (Continua dopo le foto)Aveva ragione Umberto Eco: “I social media danno diritto di parola a legioni di imbecilli che prima parlavano solo al bar dopo un bicchiere di vino, senza danneggiare la collettività. Venivano subito messi a tacere, mentre ora hanno lo stesso diritto di parola di un Premio Nobel. È l’invasione degli imbecilli”.

Ti potrebbe anche interessare: “Basta”. Choc: la Ferragni sparisce da Instagram. Fan terrorizzati

fbq('track', 'STORIE');