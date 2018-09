Sono stati giorni durissimi per Fabrizio Corona. La notizia della rissa in pieno centro a Milano ha fatto subito il giro delle rete. A rilanciarla è stato Alberto Dandolo che, sulle colonne di Dagospia, ha raccontato quanto successo. Fabrizio Corona si è azzuffato con un imprenditore vinicolo che avrebbe osato: "Offendere il figlio Carlos e l'ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric". Addirittura, secondo l'esperto di gossip, ci sarebbe stato bisogno anche dell'intervento delle forze dell'ordine". Al momento, comunque, nessuna smentita da parte dell'ex re dei paparazzi. Oggi, dopo giorni di silenzio, l'ex re dei paparazzi è tornato sui social network. Ma prima di parlare del lunghissimo sfogo, c'è anche un siparietto con Carlos e Nina da menzionare. Frasi che hanno fatto un po' arrabbiare la Moric. Il motivo? Presto detto! (Continua dopo la foto)



Questa mattina, lunedì 17 settembre 2018, Fabrizio Corona, in compagnia di Carlos e Nina, si è ripreso sui social network. In diverse Instagram Stories l'ex re dei paparazzi ha un po' preso in giro mamma Moric: "Quanto sei bella. Carlos, non è bellissima la mamma?!". Con la modella croata visibilmente stizzita dal suo atteggiamento. Anche perché l'obiettivo di Corona è quello di far parlare in video il piccolo Carlos: "Amore di mamma non parlare" gli ha suggerito la croata ex di Luigi Favoloso. E Corona? Ha insistito: "Carlos, si deve dire sempre quello che si pensa. Giusto?!". Ma a far preoccupare i fan del fotografo catanese è il suo lunghissimo sfogo di stamani: in una serie di video postati come stories, Fabrizio ha raccontato i suoi giorni durissimi. (Continua dopo la foto)



Fabrizio Corona ha esordito ammettendo che a partire da giovedì scorso ha avuto dei giorni molto difficili: "Quello che mi è successo in questi giorni è per prima cosa colpa mia perché io mi prendo sempre tutte le responsabilità perché possono succedermi anche delle cose incredibili ma alla fine sono sempre responsabile di tutto quello che mi succede e tutto quello che mi è successo nella mia vita. Forse, non mi ha insegnato niente e commetto sempre gli stessi errori perché corro, corro, corro e quando corri come un fulmine ti schianti come un tuono e la mia vita è così quando corri e sei sul cornicioni poi cadi". Tante parole, ma Corona non accenna minimamente a cosa si riferisca: il riferimento, presumibilmente, è alla rissa con un imprenditore avvenuta fuori da un locale di Milano. Il duro sfogo continua ancora: "Penso che un uomo normale con quello che mi è successo in questi giorni, forse, si sarebbe suicidato ma io non sono questo e non sarò mai questo e dico sti...i e mi riprendo tutto". (Continua dopo la foto)



L'ex re dei paparazzi ammette come in questo periodo stia guardando al futuro: "Fisso gli obiettivi e recupero tutto quello che devo recuperare soprattutto cercando quello che ho imparato ieri sera, in una serata bellissima con persone speciali che mi hanno insegnato anche ieri sera qualcosa di speciale". Poi, Corona continua con il suo mea culpa, ma il pensiero va alla sua famiglia: "Anche ieri, a fine serata ho sbagliato, ma come al solito ho avuto un grande insegnamento da una persona speciale che non smette mai di insegnarmi la vita col passare degli anni e del tempo a cui voglio chiedere scusa e dirgli che gli voglio bene e ringraziarlo perché quando ho bisogno c’è sempre". Prima di concludere con un: "Vado a riprendermi tutto!".

