Chissà se qualche reginetta di Miss Italia 2018 questa sera avrà il coraggio di sorprendere tutti. Un po' come ha fatto qualche giorno fa la figlia di Madonna, Lourdes, alla New York Fashion Week: la giovanissima si è mostrata in passerella con un jeans strappato e i peli ispidi e scuri che sbucavano dalle scuciture del pantalone. In perfetta forma fisica, sicura di sé, si è presentata alla sfilata con piume verdi tra i capelli lunghi, senza un filo di trucco sul volto, un reggiseno di catene che lasciava intravedere quasi tutto il seno naturale. Ma sono stati soprattutto quei peli lunghi sulle gambe a catturare l' attenzione degli spettatori: ma per lei tutta questa attenzione non è più una novità. Sui social sono ormai celebri le sue alzate di braccia e le ascelle pelose. "Perché dovrei soffrire le pene delle cerette?", risponde a chi le chiede il perché non abbia paura di mostrarsi villosa in pubblico. È un po' la moda del momento, la voglia della donna di sentirsi sempre meno differente rispetto all'uomo. Proprio nell'epoca in cui è il sesso alpha sembra aver deciso di 'disfarsi' della propria peluria... (Continua a leggere dopo la foto)



Ma è solo Lourdes a voler provocare così?! Macché. Da qualche anno c'è una modella cipriota che sta conquistando tutti. Si chiama Sophia Hadjipanteli, ha 21 anni ed è originaria di Cipro: è lei l'ultima modella (sulla scia della più provocatrice Cara Delevingne) che prova ad abbattere i classici canoni del mondo della moda. La giovane, studentessa di marketing all'Università del Maryland, ha fatto delle sue sopracciglia folte il suo punto di forza per raggiungere, appunto, il suo scopo. Anche perché lei prova ad abbattere i canoni classici con un movimento del tutto social. (Continua a leggere dopo la foto)



Sophia si è spinta ben oltre: ha creato un vero e proprio movimento social sotto l'hashtag #UnibrowMovement. "Spero che questa mia idea normalizzerà le regole che la società ci impone per nascondere o correggere parti del nostro corpo" ha detto Sophia a un'intervista a Yahoo Style "Voglio incoraggiare la tolleranza degli altri, l'accettazione delle differenze e, soprattutto, essere orgogliosi di chi siamo". Su Instagram, rispondendo ai suoi follower, rivela la storia delle sue sopracciglia: "Mi ero stufata di come erano originariamente -rivela la cipriota - e così ho iniziato a tingerle". Per alcuni è lei la moderna Frida Khalo, per altri è eccessiva dimensione delle sopracciglia. (Continua a leggere dopo la foto)



Ma lei resta irremovibile: "Mi piaccio così. Guardo al mio monosopracciglio come fosse una eyeliner ad ala di gabbiano o un rossetto rosso". E conclude: "Per me è normale, mi piace e non lo voglio cambiare". Questa sua particolarità la sta facendo conoscere sempre più dalle case di moda che la vogliono sulla passerella ma anche tra gli utenti social. In pochi mesi l'account @sophiahadjipanteli su Instagram ha raggiunto i 400mila follower.

