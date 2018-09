“Vergognati”. Posta una foto sul web, Caterina Balivo massacrata dai fan

Caterina Balivo ha cambiato vita. La conduttrice napoletana ha da poco lasciato la conduzione di Detto fatto ed è passata a Raiuno dove ora conduce Vieni da me. Per la Balivo è stato un bel passo avanti ma anche uno stravolgimento di vita. Tanto per dire, ha dovuto lasciare Milano per trasferirsi a Roma (mentre Bianca Guaccero, che ha preso il suo posto a Detto fatto, ha dovuto fare il trasferimento opposto). Quando Caterina ha dovuto dire addio a Detto fatto, il dolore è stato tanto: quella trasmissione, cucita su misura per lei, le aveva dato tantissime soddisfazioni e dirle addio – così come dire addio al pubblico – non è stato per niente semplice. Ma la vita va avanti e Caterina ha una bella avventura da affrontare e lo farà al meglio, come fa tutte le cose. Ok, ma qual è il punto? C’è per caso rivalità tra lei e la Guaccero? Assolutamente no, anzi. “Ci siamo abbracciate con emozione, consapevoli entrambe di affrontare un passaggio fondamentale della nostra vita”, ha detto la Guaccero a Vero. Continua a leggere dopo la foto

E ha aggiunto: “Caterina mi ha detto che è contenta di vedere una persona autentica come me a Detto Fatto”, ha concluso. Insomma, tra loro va tutto a gonfie vele. E meno male. Ma allora qual è il problema? Una foto postata dalla Balivo qualche giorno fa. La conduttrice ha postato una foto che la ritrae in total relax, su un divano senza scarpe e ha scritto: “Diamo il via a questo weekend senza tacchi ✌🏻 quali sono i vostri piani per questo fine settimana? #caterinabalivo #caterinasecrets”. Continua a leggere dopo la foto

Non lo avesse mai fatto. Dopo quella foto, in rete è scoppiato il finimondo. Perché i piedi della Balivo non hanno lasciato indifferenti i follower della conduttrice. Bellissimi, stupendi, divini. Sono alcuni dei complimenti che si leggono sul profilo Instagram di Caterina Balivo ogni qual volta pubblica la foto in cui appare scalza. Esatto, la Balivo ha un gruppetto di fan feticisti che non aspettano altro che Caterina posti foto dei suoi piedi. Addirittura le è stato assegnato il premio “Miss Piede d’oro”. Continua a leggere dopo la foto

Dopo l’ultima foto a piedi nudi, ecco alcuni dei commenti: “Annuserei i piedi per tutta la vita”o “Hai dei bellissimi piedi sexy sono da baciare”, tanto per farvi capire. Ma c’è anche chi non apprezza: “Con tanti commenti feticisti, continui a postare foto dei piedi, forse lo farai di proposito?”, la aggredisce un follower. E un altro: “Sa bene di attrarre a se' commenti volgari e squallidi. Ciò nonostante, continua imperterrita”.

