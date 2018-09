Michelle Hunziker choc: perde la testa e reagisce come mai aveva fatto

È bella, è brava, è amata e ha dei modi sempre molto gentili. Ovviamente stiamo parlando di una delle regine della televisione italiana. Una donna spigliata, brillante, competente che ha sempre il sorriso sulle labbra e che sa conquistare tutti. Qualche giorno fa vi avevamo comunicato che la vita della Hunziker sta per cambiare: la conduttrice di origini svizzere, infatti, per andare incontro alle madri, ha deciso di lanciare una linea di prodotti per il benessere dei più piccoli.

Goovi – è questo il nome dell’azienda – produrrà shampoo, bagnoschiuma, creme, integratori alimentari naturali, pannolini che saranno in vendita dalla fine del mese di settembre. L’attesa è grande: ci si aspettano prodotti top anche perché il partner della Hunziker – Artsana – è un partner d’eccezione. Ma questo lo sapevate già. E, se vi parliamo di Michelle, oggi è per un altro motivo. La Hunziker, di recente, ha perso la testa e ha fatto ciò che non aveva mai fatto prima. Continua a leggere dopo la foto

Sappiamo tutti che Michelle Hunziker è una che cerca sempre di evitare le polemiche e, anche quando qualcuno la accusa di qualcosa, lei resta sempre calma e risponde con garbo. In pratica porge l’altra guancia. Solo che quello che è successo in questi giorni l’ha fatta arrabbiare parecchio. E lei ha reagito in modo inaspettato… Ma perché, che è successo? Cosa ha fatto perdere la pazienza così tanto alla Hunziker? Continua a leggere dopo la foto

Colpa di un follower che, su Instagram, ha commentato una foto della Hunziker facendo un’insinuazione che non è per niente piaciuta a Michelle. E lei, che di solito non perde mai la pazienza, ha “sbroccato”. “Ma ciaouuuuu! Stasera cenetta con mio marito... in “total pink”....” , la Hunziker ha postato una foto che la ritrae fasciata in una tuta fucsia e ha spiegato che a breve sarebbe andata a cena con il marito. Un follower la provoca in questo modo… Continua a leggere dopo la foto





“Beati a voi però non saluti mai dubito molto che non sei tu personalmente che segui i social ma qualcuno del tuo staff, buona serata”. Insomma, l’ha accusata di far gestire il suo profilo da altri. La Hunziker non ci ha visto più e, invece di tacere, ha risposto a tono: “Bastava che mi scrivessi: mi saluti? Un bacio. Ps: sono io che seguo le mie cose”. Brava Michelle!

