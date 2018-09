“Mai visto nulla di simile”. Heather Parisi, terrore e paura: una domenica da incubo

Un'estate da ricordare per Heather Parisi quella appena trascorsa. Lo scorso agosto, infatti, su Instagram la 'nemica amicissima' di Lorella Cuccarini ha scritto: "Questo è un giorno speciale… C’è chi sogna fama, chi ricchezza, chi potere. Io vivo nell’unico sogno che ho sempre desiderato: amare l’uomo che mi ama!". Così Heather Parisi, 58 anni, ha annunciato di aver "sposato" per la seconda volta l’imprenditore Umberto Anzolin, marito e padre dei suoi gemelli Elizabeth Jaden e Dylan Maria, a cinque anni dal primo sì. La cerimonia si è svolta ad Hong Kong ed è stata condivisa dalla diretta interessata sui social. Oggi la nuova vita nell'estremo oriente, di cui è follemente innamorata: "Amo la mia vita", scrive a corredo di ogni foto che posta sui social. (Continua a leggere dopo la foto)



Già, i social. Gioia e dolore per la Parisi. Qualche giorno fa, infatti, Heather si è resa protagonista di un durissimo sfogo. "Ho iniziato Instagram perché sono sempre stata appassionata di foto. Visualizzare, per me, viene prima di ogni altro senso. E all’inizio Instagram per me era solo immagini. Poi, un po’ per volta, è diventato qualcosa di più. Condivisione di momenti, di sentimenti, di emozioni, ma anche confronto di esperienze e di pensieri". Ma quel che non sopporta è: "La cattiveria gratuita, l’odio come riscatto sociale, l’offesa come lotta di classe, la moralità spicciola, la curiosità morbosa...". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma è sempre sui social che oggi, domenica 16 settembre, Heather Parisi ha deciso di documentare le drammatiche ore che si stanno vivendo a Hong Kong. In queste ore in Cina si sta abbattendo il tifone Mangkhut, uno dei più forti che si sia mai abbattuto sulle coste orientali e delle Filippine. Ci sono danni provocati dalla tempesta e la forza del vento che ha scardinato alcuni tetti e ribaltato automobili. E la Parisi ha voluto dare una piccola testimonianza; un video su Instagram che lascia pochi dubbi sul suo stato d'animo: "Sarà una domenica di paura", ha scritto la showgirl mentre mostra la prepotenza dei venti che soffiano (e si sente) su Hong Kong a oltre 230km/h. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, nei commenti social questa volta non ci sono haters ma persone che giustamente le fanno notare che sarebbe meglio mettersi al riparo anziché fare questi video. Il motivo? Come si vede dalle immagini Heather Parisi si è ripresa vicino ai vetri: "Allontanati da lì - scrivono in tanto su Instagram - potrebbero esplodere da un momento all'altro!".

