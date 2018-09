“Basta”. Choc: la Ferragni sparisce da Instagram. Fan terrorizzati

Nessuno pensava che avrebbe mai avuto il coraggio di farlo. E invece il coraggio lo ha avuto eccome. Chiara Ferragni ha detto addio a Instagram. Per 24 ore. Esatto, il profilo della Ferragni è stato “spento” per un giorno. Ma ovviamente tutti si sono accorti della sua assenza. Beh, quando hai 15 milioni di follower, ti devi aspettare che il tuo defilarti non passerà proprio inosservato. E infatti tutti si sono accorti dell’uscita di scena della Ferragni. E si sono interrogati sui motivi della sua sparizione. Poco tempo prima di sparire, Chiara aveva pubblicato una storia in cui mostrava come stesse dicendo addio per un po' a Stories e post. E i fan si erano iniziati a insospettire. E hanno iniziato a pensarle tutte, persino che la Ferragni stesse sparendo per entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Qualcuno – un po’ più realista – ha detto che la Ferragni aveva solo bisogno di staccare un po’ la spina dal suo lavoro “virtuale” che la tiene incollata al telefono per parecchie ore. Continua a leggere dopo la foto

Insomma, dopo la sparizione, sul volto dei follower è apparso un enorme punto interrogativo. Poi, dopo 24 ore, la Ferragni è tornata online e ha spiegato il motivo della sua assenza: "Ciao ragazzi, sono tornata su Instagram. Ieri mi sono presa un giorno libero, un detox digitale per rifocillare la mia mente e la mia pelle" scrive a didascalia di una foto che la ritrae proprio con una crema in mano, crema che sta pubblicizzando.

E aggiunge: "Questo settembre è stato il mese più impegnato della mia vita e siamo solo a metà. C'è stato il matrimonio, la New York fashion week quella a Milano, Parigi, sto filmando il mio documentario e c'è da fare il videoclip di Fedez. Amo la mia vita, i miei amici, la mia famiglia e amo davvero il mio lavoro. Ma ogni tanto è importante prendere un giorno libero e concentrarsi solo sulla famiglia e gli amici", ha concluso. Parole belle sì, che però non hanno convinto tutti.

Se alcuni hanno preso per buone le parole di Chiara, altri hanno dubitato. In molti sono convinti che la pausa di Chiara da Instagram non sia stata altro che una mossa di marketing studiata da una brava imprenditrice. Il suo silenzio, secondo alcuni, sarebbe servito a vendere a un prezzo ancora più alto la pubblicità che avrebbe fatto al suo ritorno. Beh, in effetti questa ipotesi non è da escludere… In molti, però, pensando che il motivo del suo allontanamento da Instagram sia proprio questo, hanno messo in dubbio la sua credibilità.

