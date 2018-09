Fabrizio Corona è tornato in libertà. Se non li fosse capito nelle scorse settimane ci ha pensato lui stesso, con un video diventato in poche ore virale, a ricordarlo alla pubblica piazza. Qualche giorno fa, infatti, l'ex re dei paparazzi è caduto dalla sua bicicletta in diretta su Instagram mentre stava girando un video. Fabrizio Corona, come si vede nelle immagini, passeggiava sulla sua bici canticchiando 'viva la libertà' e pedalando a piedi nudi per le stradine del centro di Milano: così si è reso protagonista di una una manovra azzardata che lo ha portato a inciampare sui binari del tram. Tutto per la gioia dei follower che avevano divertiti: "Ma come fai?!", "Ahahahahah!". Senza dimenticare il commento di Gabriele Parpiglia: "Ma io sono senza parole. Come ti vesti?!". (Continua a leggere dopo la foto)



Fatto sta che Fabrizio Corona ha cambiato completamente vita dal post-carcere. Almeno, dal punto di vista sentimentale. Addio a Silvia Provvedi, riavvicinamento a Nina Moric - ex moglie e mamma di Carlos - e nuova fidanzata al suo fianco. Addirittura, a quanto pare, sarebbe già andato a convivere con Zoe Cristofoli: l'influencer veronese ha davvero conquistato l'ex re dei paparazzi. Ma lei ha già promesso di non poterlo assolutamente cambiare: "Deve essere lui, se vuole". (Continua a leggere dopo la foto)



Ecco, se vuole. Proprio così. Perché ok la ritrovata libertà, ma Corona a quanto pare ha dato sfoggio ancora una volta di un episodio tutt'altro che lusinghiero. A darne notizia, qualche minuto fa, Dagospia. Alberto Dandolo, esperto di gossip e penna di 'Oggi', ha scritto così sul portale di D'Agostino: Mega rissa ieri sera in un ristorante di Milano, zona Garibaldi. 'Furbizio' (così lo chiama Dandolo, ndr.) era con un ultra dell'Inter e si è azzuffato con un suo amico imprenditore vinicolo". Ma per quale motivo questa presunta rissa nel cuore della città meneghina? (Continua a leggere dopo la foto)



Visualizza questo post su Instagram MEA CULPA. @adalet_official @carlosmariacoronareal Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) in data: Set 13, 2018 at 11:27 PDT

Come spiega ancora Dandolo su Dagospia, l'imprenditore 'amico' avrebbe osato: "Offendere il figlio Carlos e l'ex moglie di Fabrizio Corona, Nina Moric". Addirittura, secondo l'esperto di gossip, ci sarebbe stato bisogno anche dell'intervento delle forze dell'ordine". Al momento, comunque, nessuna smentita da parte dell'ex re dei paparazzi. Vedremo nelle prossime ore...

