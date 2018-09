“La prima volta”. Bomba, ecco il figlio di Maurizio e Maria. Somiglianze?

Era il 2004 quando la coppia più famosa della tv italiana decise di adottare Gabriele. All'epoca lui aveva solamente 12 anni e da allora è diventato inseparabile da mamma Maria e papà Costanzo. Il rapporto con i genitori è fortissimo e il giovane, che oggi è un uomo, da qualche tempo è entrato nell’azienda di famiglia. Lavora infatti alla ''Fascino'', la casa di produzione creata dalla De Filippi e da Costanzo, ed è stato assunto nella redazione di “Uomini e Donne”, il programma ideato e condotto dalla regina di Mediaset. Non ha mai rilasciato interviste e di lui si sa poco e niente. Le rare foto che lo ritraggono arrivano dalle vacanze che Gabriele trascorre ogni anno ad Ansedonia insieme con la famiglia sullo yacht di 33 metri. La De Filippi, solitamente riservata quanto il figlio, intervistata lo scorso anno dal marito Maurizio aveva parlato di Gabriele: "È bello dentro, un ragazzo intelligente, pulito, onesto, mi stupisce ogni giorno di più''. (Continua a leggere dopo la foto)



''E io non sono prodiga di complimenti, - aveva raccontato ancora Queen Mary - lui queste cose le sente per la prima volta adesso. Ma sono certa che sarà un bravo padre, e anche un buon marito, è un tipo fedele". "Sono stata una mamma invadente. Poi è arrivato un momento in cui lui mi ha dato uno stop e ho fatto tre passi indietro, ma - ha concluso la conduttrice e moglie di Maurizio Costanzo - ho trovato il modo per informarmi comunque su quello che fa", aveva detto la conduttrice anni fa.

Adesso è Gabriele a condividere uno scatto che racconta uno spaccato di famiglia. Nella didascalia che accompagna lo scatto il figlio del noto conduttore scrive: "A cena con Daddy". Nella foto, infatti, si vedono Gabriele e Maurizio Costanzo in una veste davvero inedita. Un'immagine tenera che in poche ore ha totalizzato 15 mila 280 like. Il figlio che il noto giornalista ha adottato insieme alla moglie Maria De Filippi, 56 anni, nei mesi scorsi ha voluto sempre via Instagram fare una dedica anche alla celebre mamma: "Perché noi siamo uno la forza dell'altro", ha scritto.

"Io non cambierei mai mio papà per un altro chiunque esso fosse, ma dico io che bello sarà avere Costanzo come papà? Persona meravigliosa", il commento di un follower accanto alla prima foto social che ritrae padre e figlio insieme. "Bellissima foto!! Il 'nostro' grandissimo Maurizio! In questa foto c'è un patrimonio della televisione italiana! E tu non sarai da meno con due genitori così intelligenti", scrive a Gabriele un altro fan di Costanzo.

