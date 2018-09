“Contenti?”. Emma Marrone, la trasformazione è clamorosa e fa eccitare i fan

L’ultima volta che avevamo sentito parlare di Emma Marrone era per via della copertina del settimanale di gossip “Io spio” che aveva scritto in copertina “Emma lesbica? Tutta la verità”. Era agosto e Emma non prese bene quella copertina. Ma siccome lei è una tosta che non si lascia certo intimidire da un giornale, aveva reagito in modo piuttosto furioso, attraverso il suo profilo Instagram. "Emma lesbica? tutta la verità! – ha scritto la Marrone -. Adesso ve la dico io la verità. La verità è che fate schifo, molto schifo! La verità è che questo Paese sta tornando nel Medioevo e l'omosessualità sta diventando un problema da 'combattere'. Con questo titolo da quattro soldi frutto di un 'giornalismo' alla deriva non state ferendo me che ho le spalle larghe e le vostre cazzate me le metto in tasca da 10 anni. Con questo titolo avete offeso la vostra dignità in primis e poi quella degli altri. Con questo titolo avete evidenziato il marciume di questa società ipocrita e razzista. Non aggiungo altro perché vi commentate da soli". Continua a leggere dopo la foto

E aveva aggiunto: "Un bacio a tutti gli amici 'omosessuali'. Sentitevi liberi sempre e senza nessuna riserva di vivere la vostra vita, i vostri sentimenti e la vostra libertà. Viva l'amore senza pregiudizio. Con i vostri giornali accendiamo il fuoco dell'amore. E adesso andate a guardarvi allo specchio e vergognatevi". Ma la faccenda non era finita lì perché Emma era stata criticata per la sua reazione. Ma ora mettiamo un punto a questa storia perché vi vogliamo raccontare altro.

Sapete qual è il motivo per cui vi stiamo parlando di Emma? Beh, il suo cambiamento di look. Dopo un'estate all'insegna del biondo cenere, la ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi (è così che la Marrone ha iniziato, se vi foste dimenticati), ha deciso di cambiare. E di schiarire di nuovo i capelli. Già, la Marrone è tornata alle origini con un bel biondo platino. Per informare i suoi follower del cambiamento, ovviamente ha usato Instagram. "Volevate il platino?", ha scritto.

"Eccovi accontentati!". Nello scatto Emma sorride felice: "Fatevi una risata... - continua - e siate sempre fieri e orgogliosi delle vostre scelte perché vi renderanno liberi. Vi voglio bene". I fan impazziscono: la foto del cambio look ottiene 100mila lke in pochissimo tempo. Tutti gradiscono la nuova Emma che è bella dentro e fuori. "Sei sempre bella come il sole", commentanto.

