“Ma li vedete?”. Lady Bonolis, le nuove foto dei figli scatenano i ‘fan’: ecco perché

Da Antonella Clerici ad Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti, passando per Federica Fontana fino a Matilde Brandi: E persino Carlotta Mantovan, tornata su Instagram dopo mesi di silenzio. È lunghissima la lista di vip che, al suonare della campanella, hanno deciso di immortalare e poi condividere con i fan gli scatti dei figli nel primo giorno di scuola. I like e i commenti nella maggiorparte di queste foto si sono sprecati. E poi c'è il caso Sonia Bruganelli, che merita un capitolo a parte. Anche la moglie di Paolo Bonolis, da anni ormai bersaglio degli hater per il suo stile di vita sbandierato sui social, ha voluto fare un in bocca al lupo ai suoi pargoli in un giorno tanto importante come quello del rientro sui banchi, ma più che cuoricini e messaggi estasiati ha, di nuovo, raccolto critiche. I figli non c'entrano, anche se indirettamente hanno fornito un pretesto per attaccarla. E così, dopo l'aereo privato e i capi griffati gli utenti non hanno fatto passare liscia alla Bruganelli nemmeno le immagini del primo giorno di scuola dei figli. (Continua dopo la foto)



Figli, al plurale, perché alcuni 'fan' si sono accaniti tanto sullo scatto di Davide, quanto su quello di Adele, il primo fresco di debutto al liceo, la seconda, più piccola, neo studentessa alle scuole medie. La foto di Davide al suo primo giorno di Liceo Scientifico Sportivo, con indosso la divisa scolastica, ha scatenato l'ironia di molti. Molti altri, invece, hanno colto l'occasione per additarlo come 'figlio di papà' perché iscritto a un istituto privato. Per questo motivo diversi fan di Sonia la invitano a evitare di postare immagini dei figli: per evitare tanti commenti pesanti.

Poi è toccato alla foto della figlia Adele, immortalata da mamma Sonia poco prima di entrare in classe per augurarle un buon inizio per il suo “debutto” in prima media: “Primo giorno di scuola. Prima media. Daje tutta!”, scrive lei nella didascalia del post. La ragazzina, che assomiglia moltissimo a papà Bonolis e porta gli occhialetti proprio come lui, sorride e posa accanto a un'amichetta. E anche lei indossa una divisa ed è qui che certi follower hanno concentrato le loro attenzioni, come riporta Velvet Gossip.

Visualizza questo post su Instagram Primo giorno di scuola. Prima media. Daje tutta!!!!!! ✌✌✌ Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: Set 11, 2018 at 11:59 PDT





L'uniforme scolastica di Adele consta di gonna, giacca e cravatta. Un outfit che ha scatenato l'ilarità e anche le solite critiche da parte degli utenti. Commenti di questo tipo: “Vanno al collegio? Che vestiti, neanche in banca si usano più”, “Privilegiate! Bellissimo istituto...dove non basta avere solo i soldi...”, “Dove vanno a Oxford?”. Senza contare i paragoni con le divise del collegio di Hogwarts della celebre saga del maghettoHarry Potter. Il dibattito si accende ancora sulle scuole private (quindi sugli argomenti soldi e possibilità dei Bonolis sbandierata), ma in realtà la bambina frequenta un istituto pubblico anche se ha l'uniforme...

