Giulia De Lellis ‘boom’: svelato quanto guadagna con un solo post Instagram

L’11 agosto Giulia De Lellis ha raggiunto i 3 milioni di follower su Instagram. Una cifra pazzesca per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip e influenze. L'ex protagonista di 'Uomini e Donne', per festeggiare il traguardo conquistato, ha pubblicato un lungo post di ringraziamento dedicato a tutti i suoi fan. Sono tanti i successi che Giulia è riuscita a raggiungere dopo la sua partecipazione al noto programma di Maria De Filippi. ‘’Gratitudine: sentimento di affettuosa riconoscenza per un beneficio o un favore ricevuto e di sincera e completa disponibilità. Non ci sono mai stati grandi favori, ma senza chiedere c'eravate e ci siete, cresciamo insieme! Per questo, tre milioni di volte grazie! Grazie di cuore, sincero, senza nessun altro tipo d'interesse se non quello di esservi davvero grata!’’, ha scritto sul suo profilo Instagram. Giulia, che ormai è un'apprezzata esperta di moda e bellezza, ha poi proseguito. (Continua a leggere dopo la foto)





‘’Soprattutto grazie perché tra un giudizio, un complimento e una critica non mi sono mai fermata. Mai modificata, al massimo migliorata. Non mi sono mai nascosta... io sono così, o mi ami o mi odi. - si legge ancora nel post - Tra un verbo sbagliato, l'instancabile chiacchiericcio, una capitale mai memorizzata, un sorriso forzato magari per una giornata no, uno invece, inevitabilmente esploso sul mio viso. Io sono così! Non cambio per apparenza, non cambio per farmi piacere... però ammetto che mi avete migliorata’’.

La De Lellis, che ha visto decollare la sua vita professionale grazie alla visibilità mediatica raggiunta durante l'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip', dove si è fatta conoscere a 360 gradi al pubblico italiano, ha voluto ringraziare anche chi l'ha sempre criticata. E i follower, si sa, sono quelli che permettono a infuencer (e vari personaggi dello showbiz) di guadagnare cifre più o meno catastrofiche.

È proprio il caso di Giulia De Lellis, che per un un suo post guadagna la bellezza di seimila euro. A svelare questa cifra è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi di questa settimana. “Salgono sul web le quotazioni di Gilia De Lellis l’ex del Grande Fratello Vip, che ha notevolmente incrementato i suoi seguaci sui social, ha infatti tariffe da far invidia! Si dice che il suo agente, Francesco Facchinetti, non le faccia vendere i suoi post a meno di 6 mila euro. Sarà vero?”.

