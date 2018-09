“Ecco Marco, è lui”. Laura Pausini mostra il diario con quello de ‘La solitudine’

Laura Pausini sente nostalgia di scuola. La cantante, in radio con il suo ultimo singolo “La soluzione”, ha pubblicato una serie di immagini dal suo passato che hanno fatto esaltare i fan di tutto il mondo. La Pausini è amata in tutto il mondo e i suoi post che rivangano il passato sono stati assaliti dai fan con commenti e 'cuoricini'. Ma cosa ha pubblicato la star romagnola? Prima di tutto, la cartella che usava alle medie. “L’avevo desiderata tantissimo, calcolavo ogni millimetro per poter far stare dentro tutto senza rovinarla infatti ancora oggi la conservo gelosamente intatta”, ha scritto Laura pubblicando la foto sul suo account Instagram. Poi è toccato alla foto di classe, in cui Laura Pausini è proprio al centro. “Alcune di queste bimbe sono ancora le mie migliori amiche”, ha commentato lei. Per ultimo, è finito sui social il diario con su scritto “Marco”, proprio quello che “se ne è andato e non ritorna più” de “La Solitudine”. (Continua a leggere dopo la foto)



La canzone che l’ha lanciata per la prima volta a livello internazionale, La solitudine, con la quale ha vinto nel 1993 il Festival di Sanremo nella sezione Novità, parla proprio della partenza di questo ragazzo, Marco, che ha seguito il padre che per lavoro si è spostato in un’altra città, lasciando la scuola, gli amici e, per l’appunto, anche Laura con il cuore spezzato. Tutti ricordiamo l’incipit del brano, “Marco se n’è andato e non ritorna più…”.

Chi fosse quel compagno di scuola, Laura – oggi felicemente compagna di Paolo Carta da 12 anni e mamma di Paola, 5 – l’ha raccontato qualche anno fa in un’intervista: ''Marco è stato il mio primo grande amore, ma mi ha lasciato nel modo peggiore: ha baciato un’altra davanti a tutti. Quanto ho sofferto! Ho pianto per giorni''. Oggi, invece, i due sono buoni amici. ''Con Marco ci sentiamo spesso. Ogni volta che ci sono cose importanti, mi scrive'', ha svelato la Pausini nel backstage del doppio show al Circo Massimo di Roma.

L'ultimo tour - Sul palco Laura Pausini continua a non fregarsene molto dell'etichetta e nei suoi concerti milanesi si prende lo spazio e la libertà per chiacchierare col suo pubblico e anche per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Ogni giorno sento e leggo troppe critiche rivolte verso tutti, non solo alle persone famose: gente che sparla o che parla dietro anche per cose banali. Ma voi chi c… siete? Quando venivo aggredita avevo paura, anche quando cantavo mi nascondevo dietro a una voce che copiavo perché temevo di non essere perfetta. Questo disco è dedicato a chi cerca coraggio: non abbiate paura, non cambiate per gli altri, non ne vale la pena".

