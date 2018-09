Ora è tornata a Milano, da Fedez e dal suo Leoncino, ma pochi giorni dopo il matrimonio Chiara Ferragni è volata a New York per lavoro: era attesa alla Fashion Week della Grande Mela. Il rapper, quindi, è rimasto a casa a prendersi cura del loro primogenito e i fan, che sono ormai abituati a vedere tutto quello che succede ai Ferragnez, hanno potuto vedere Fedez in un'inedita versione di mammo e casalingo. “La mamma alla settimana della moda, noi alla settimana della mela”, ha scherzato lui, alle prese tra pappe e svezzamento. Nei giorni in cui Chiara era lontano, Fedez ha approfittato per mettere a posto l'armadio delle scarpe. Ma forse si era dimenticato di quante paia ne avesse e così ha invaso il salone di calzature. Che macello! Già, non è solo lei ad avere i guardaroba pieni zeppi di vestiti e accessori. Anche il marito non scherza. E infatti, nei diversi scatti e video che il rapper ha postato su Instagram, qualcuno è riuscito a contare quante paia di scarpe possiede. (Continua dopo la foto)

A occhio, quindi potrebbero essere molte di più, ha più di 150 modelli. E di tutti i generi, colori e marchi. E quando le ha tirate fuori tutte è passato da casalingo a casalingo disperato: "Mi sono lanciato in questa cosa di voler riordinare l'armadio delle scarpe, ma mi sono reso conto che ho fatto una c...ata", dice sconsolato nel video. “Metti tutto a posto tu quando torni vero?”, le ha subito intimato Chiara. E poi, via WhatsApp: "Hai buttato tutte le scarpe fuori, ma sei pazzo?". Alla fine, dopo ore (e dopo la sgridata di Chiara), il rapper ha rimesso tutto a posto.

In un'altra occasione, sempre durante l'assenza della moglie, Fedez ha però seriamente rischiato di farla arrabbiare. 'Tradito' da una clip su Instagram. Si trovava in terrazza con gli amici e, a un certo punto, gli è caduta la preziosissima fede nuziale, quella in oro e brillanti firmata Pomellato. Gli è scivolata dal dito ed è finita in terra. Tra le risate dello stesso Fedez e dei presenti, l'anello è stato recuperato prontamente, ma il siparietto ha scatenato l'ilarità dei follower ma, soprattutto, la risposta diretta di Chiara Ferragni.

Risposta diretta e ironica, anche se a distanza, Chiara, appena vista la cilp dell'accaduto, lo ha simpaticamente minacciato con queste parole: “Ti prendo a schiaffi se lo perdi”. Beh, come darle torto. Al di là del valore simbolico che ha la fede, non dimentichiamo che ognuno di quegli anelli è costato la bellezza di 4.800 euro! Fedez ha ri-risposto alla neo moglie pubblicando lo screenshot della conversazione: “Vorrei denunciare pubblicamente le violenze di questa donna”. I fan sono abituati a questi siparietti che vedono lei nella parte della moglie severa e lui vittima della sua precisione. Di recente qualcuno ha pure detto che è Chiara a portare i pantaloni in casa...

