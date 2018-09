“Attenzione!”. Edoardo Angela, figlio di Alberto sul web fa furore. Ecco la verità

Edoardo Angela con una sola foto che ha fatto il giro dei vari siti ha totalizzato oltre 230 mila follower su Instagram nell’arco di un giorno. La foto del figlio di Alberto Angela, e nipote di Piero, ha spopolato sui social tant'è che tantissimi giornali hanno parlato di lui. La sua foto pubblicata su Facebook ha fatto il giro del web. Il ragazzo ha raccolto commenti adoranti soprattutto da parte del pubblico femminile. Senza aver fatto nulla di particolare se non mostrare gli occhi blu e il fare un po’ scompigliato. “Che ca.. hanno sti Angela nel Dna?“. E ancora: “Se inizia a parlarmi di storia come suo padre io mi strappo le vesti”, “A furia di studiare opere d ‘arte ha finito per sfornarla lui”. Lo testimoniano i fan che hanno preso d'assalto il suo profilo Instagram. Peccato che non fosse quello vero. Già, perché quel @EdoardAngela da 230 mila follower è infatti un fake, nato da qualcuno che ha voluto cavalcare l'onda del successo del figlio del noto divulgatore scientifico, paleontologo e archeologo. (Continua a leggere dopo la foto)



Edoardo Angela, classe 1999, è infatti attentissimo alla sua privacy e, nonostante il successo degli ultimi giorni, non ha cambiato importazioni del suo account Instagram, che è rimasto privato. Il figlio del conduttore Rai non ha accettato alcun follower e il suo profilo (@EdoAngela99) resta a quota 2200. Edoardo è il secondogenito di Alberto Angela e Monica, con la quale Alberto è sposato dal 1993. Fratello del più grande Riccardo e del più piccolo Alessandro, attualmente vive a Roma mantenendosi nel quasi anonimato.

Come detto, l’età di Edoardo Angela si aggira intorno ai 19 anni, dal momento che il ragazzo sarebbe nato nel 1999. All’epoca il papà aveva smesso di girare il mondo per ragioni di studio, e si preparava alla prima edizione del fortunatissimo Ulisse. Edoardo è il fratello maggiore si passano solo un anno di età, per questa minima differenza il loro legame è molto unito e il due sono da sempre compagni di avventure. Entrambi condividono la passione per lo sport, passatagli dal padre e con la quale hanno guadagnato parecchi apprezzamenti da parte dei fan.

Alberto Angela è sposato con Monica, donna sconosciuta al mondo dello spettacolo. Per scelta, i due hanno preferito tenersi lontani dal mondo spettacolo. La coppia, sposata da 25 anni, ha tre figli: Riccardo (classe 1998), Edoardo (classe 1999) e Alessandro, nato nel 2004. Solo una volta il presentatore si è sbottonato rivelando che la famiglia è molto unita e ha raccontato che la mattina inizia sempre con due caffè espressi, possibilmente in compagnia di Monica e dei figli coi quali ama scherzare raccontando delle barzellette.

“Un Dio!”. Figlio di Alberto Angela e nipote di Piero: Edoardo stende il web