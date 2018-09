“Grazie al ca…”. E Aurora Ramazzotti finisce nel tritacarne. La foto fa infuriare

Trussardi Jeans ha scelto Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker. moglie di Tomaso Trussardi, e lo skater Ruben Spelta come testimonial della campagna pubblicitaria. Scattate dal fotografo statunitense Billy Kidd, con lo styling di Kate Phelan, le immagini raccontano l’anima della linea giovane della casa di moda. Nuova testimonial per Trussardi Jeans, Aurora Ramazzotti sul suo profilo social entusiasta scrive: “La @trussardi per me sarà sempre un pezzo di cuore. La nostra è un’epoca in cui il concetto ''modella' è in continua rivisitazione. Io non sono una modella, questo è chiaro, ma non a caso ho avuto l’onore di poter lavorare alla campagna della #TrussardiJeans, con l’intento di fare da volto a un marchio che per me è famiglia, ma non solo: dedizione, freschezza, cambiamento, accessibilità. Tutte cose che mi rispecchiano e che spero possano arrivare a voi”. (Continua a leggere dopo la foto)

Protagonista in tv con mamma Michelle Hunziker, che ha affiancato da inviata nella scorsa stagione dello show “Vuoi Scommettere?”.. la giovane Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice svizzera e del cantante Eros Ramazzotti, la quale non ha mai negato la sua propensione per il mondo dello spettacolo. La maison di moda, nel presentare i volti della campagna, li definisce “giovani, indipendenti, creativi”. Gli scatti in bianco e nero che li immortalano sono stati realizzati presso gli Spring Studios di Londra dal fotografo Billy Kidd con lo styling di Kate Phelan.

È felice di essere la nuova testimonial per Trussardi Jeans, Aurora Ramazzotti non lo nasconde. A Vogue però fa sapere di non volere una carriera nel mondo della moda. E sui social, come sempre, si è assistito a una pioggia di critiche velenose. Molti follower della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno criticato la scelta della casa Trussardi di far posare la 'figliastra' di Tomaso Trussardi.

''Grazie al cazzo ci pensa il toy boy di mamma.... col cazzo ti avrebbero fatto fare qualche foto sennò'', si legge tra i commenti. ''Una modella a caso hanno scelto dopo lunghi casting!'', ''Strada spianata !! .....ci sono tanti ma tanti talenti... dove nn vengono considerati perché sono dei poveracci...x te è tt facile...infatti fai la modella pur nn avendo i requisiti.....e purtroppo nn sei la sola in tv c'è troppa gente incapace'', ''Meritocrazia'', puntualizza ancora un follower. Ma tra i commenti, c'è da dire, non sono mancati gli auguri e i complimenti per questa nuova avventura.

Aurora Ramazzotti pubblica la foto in vacanza, Michelle Hunziker non resiste. E i fan si scatenano