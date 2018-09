“E quella collana?”. Leone la indossa sempre, ci avete fatto caso? Ecco a cosa serve

Leone Lucia Ferragni è una baby star di Instagram da quando era ancora nel pancione di mamma Chiara. Resa nota la prima dolce attesa della blogger e influencer italiana più famosa nel mondo, giorno per giorno gli ormai coniugi Lucia hanno documentato tutto. Parto, avvenuto il 19 marzo scorso al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, incluso. Ha quasi 6 mesi il primogenito della Ferragni e Fedez e nonostante sia ancora un neonato viene già considerato una celebrità. I genitori, non senza ricevere critiche, postano di continuo scatti e video del piccolo e, inevitabilmente, ogni suo look finisce per far scalpore. Ha un guardaroba di tutto rispetto anche se ancora non parla e in una delle sue ultime foto social l'attenzione degli utenti si è concentrata su un particolare. Lo scatto in questione è un selfie che Fedez ha scattato per la moglie, che subito dopo il matrimonio a Noto è volata a New York per prendere parte alla Fashion Week. Un selfie tenerissimo che in poco tempo ha raggranellato quasi 1 milione e mezzo di cuoricini. Un vero boom di like e di commenti. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram Mama’s coming home ❤ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Set 11, 2018 at 1:20 PDT

“Ciao mamma guarda come mi diverto” è la didascalia che accompagna la foto in cui papà e figlio sono stesi sul letto in canottiera e fanno una linguaccia proprio come se si fossero messi d'accordo. Troppo dolci! Chiara l'ha anche ricondivisa sul suo profilo e anche lì i like e i commenti sono arrivati a pioggia (più di 1 milione i cuori, oltre 4mila i messaggi per la cronaca). Ma come anticipato c'è un dettaglio che non è sfuggito ai fan e riguarda proprio il piccolo di casa Ferragnez.

Oltre alla come papà, Leone indossa anche una collanina di pietre marroni. canottiera No, non è l'ultimo accessorio di tendenza regalato da un brand. È una teething necklace, ovvero una collana per combattere i dolori provocati dai primi dentini. Ne avevate mai sentito parlare?Vi aggiorniamo noi. Le Teething Necklaces sono delle collane in ambra pensate per i neonati che stanno mettendo i primi dentini e stanno lentamente spopolando in ogni parte del mondo poiché riuscirebbero a combattere i fastidi che il bambino prova in questa fase della sua vita.

Visualizza questo post su Instagram Ciao mamma guarda come mi diverto 😜 @chiaraferragni Un post condiviso da Fedez (@fedez) in data: Set 6, 2018 at 8:39 PDT

Visualizza questo post su Instagram Buon Ferragosto dalla nostra famiglia 💘 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 15, 2018 at 4:49 PDT





Secondo la credenza comune, infatti, questa pietra riuscirebbe a riscaldarsi con il calore del corpo del piccolo, rilasciando degli oli contenenti acido succinico. Una sostanza che, avendo un effetto benefico sul flusso sanguigno, sarebbe capace di alleviare il dolore. Inoltre è anche un anti-infiammarotio naturale, riesce a potenziare le difese immunitarie, è antiossidante e calmante, anche se queste proprietà non sono state dimostrate da studi scientifici. La pietra è disponibile in vari colori ma solitamente quelle per i neonati sono in marrone o arancione: le altre varietà sono estremamente rare e dunque più preziose e vengono inoltre rese "gommose" in modo da poter essere anche masticate. Il consiglio è allacciarle al collo del piccolo mentre dorme, così da non farlo piangere per la paura.

