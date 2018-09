Completamente nuda. Vedete Justine Mattera? Sotto è vietata ai minori

“Breakfast in the park”, colazione al parco dice Justine Mattera sotto al nuovo scatto hot postato sul suo profilo Instagram. Macché hot, super hot! La showgirl americana, di fatto naturalizzata italiana e diventata famosa per la sua somiglianza alla mitica Marilyn Monroe, questa volta esagera. Non che sia il suo primo nudo artistico. A cadenza regolare la ex moglie di Paolo Limiti adora lasciare senza fiato i suoi fan. E viene subito da pensare che l'anagrafe menta. Justine ha 47 anni compiuti, anche se non si direbbe dal suo fisico strepitoso, perfetto, da fare invidia alle ventenni. Il suo segreto? Lo sport: “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università… La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, ha raccontato. (Continua dopo la foto)



Solo una ventina di giorni si era mostrata di spalle, mentre correva sul prato. Sempre tutta nuda, con il lato b (perfetto) in primo piano. Poche settimane prima, invece, il focus era sul lato A, con il seno coperto soltanto da due calici di vino rosso. "Can't wait for the comments", aveva commentato il suo ultimo post. E ovviamente lo sapeva benissimo Justine che i commenti dei fan sarebbero arrivati puntuali e massicci. Così come i like.

Anche l'ultimo post, quello della didascalia della “colazione al parco”, non ha fatto certo eccezione. È tornata alla carica con uno scatto in cui è completamente nuda, sdraiata sul prato con solo un minuscolo quadrifoglio a coprire i capezzoli e la mano destra appoggiata sulla zona intima. Tripudio di cuoricini sotto alla foto bollente di Justine: più di 21mila allo stato dell'arte, ma sono destinati ad aumentare col passare delle ore.





I commenti? Sono già quasi a quota 1.500. I follower di Justine (in totale su Instagram ne conta circa 223mila) sono letteralmente andati fuori di testa. Tranne qualche eccezione, i messaggi sono tutti positivi. Da “Sei una dea” a “Ma quanto sei bella?” fino a “Così ci fai impazzire”. Poi ci sono i fan ironici, quelli che le fanno notare che quel quadrifoglio sul seno rovina tutto perché impedisce la visuale totale. Insomma, anche stavolta Justine, che un mese fa ha posato senza veli per Playboy, fa il pieno di complimenti.

