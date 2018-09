“Principessa”. Matteo Salvini versione tenero papà. Mai vista la figlia Mirta?

A ognuna il suo 'primo giorno', poco importa se di scuola o di lavoro. Sempre primo giorno è. E sempre a ognuna un personale in bocca al lupo da parte sua, ovvero di Matteo Salvini. Il 10 settembre mattina il ministro dell'Interno ha voluto fare gli auguri a due suoi grandi amori: Elisa Isoardi e la figlia Mirta, avuta dalla sua precedente compagna Giulia Marinelli. Ma andiamo con ordine. La Isoardi è fresca di debutto a La prova del cuoco, la trasmissione che fu di Antonella Clerici e che ora è passata nelle sue mani. E per augurarle il meglio e starle vicino in questa sua nuova avventura televisiva, Matteo Salvini le ha scritto un messaggio sui social. Un messaggio semplice: "Oggi alle 11.30 su Rai Uno inizia la tua nuova avventura con la #laprovadelcuoco: in bocca al lupo, Elisa! Faccio il tifo per te e anche per la cucina italiana". Poche parole ma che sicuramente avranno fatto felice Elisa, che dopo mesi di rumor e anticipazioni ha quindi inaugurato la 'sua' Prova del cuoco. (Continua dopo la foto)



Per la cronaca il debutto è andato bene. All'inizio la Isoardi ha anche salutato la Clerici: “Vorrei salutare la mamma di questo programma per diciotto anni, un grande professionista e una grande donna. Grazie Antonella per tutto quello che hai fatto”. Poi ha ricevuto una sorpresa. “C’è una persona in particolare che è arrivata qui in studio solo per te, vuole abbracciarti, baciarti e farti il vero in bocca al lupo. Ecco chi è”, ha detto l'ospite della puntata, Caterina Balivo. No, non era Salvini, ma la sua mamma con un bouquet di rose fra le mani. Ed Elisa si è commossa.

Non solo la Isoardi. Anche per la figlia di Salvini, Mirta, oggi era un giorno importante: il primo giorno di scuola. E così il ministro dell'Interno ha voluto farle il suo personale in bocca al lupo postando un'immagine della bambina di spalle, con zainetto e grembiulino, mentre si accinge ad entrare con questo messaggio di auguri: "Buon primo giorno di scuola, Principessa!", ha tweettato il vice premier leghista. Mirta, 6 anni a dicembre, è la seconda figlia di Matteo Salvini. Il primogenito, Federico, lo ha avuto nel 2003 dalla ex moglie Fabrizia Ieluzzi; Mirta invece è nata nel 2012 dall'amore con la sua precedente compagna Giulia Martinelli.

Visualizza questo post su Instagram Buon primo giorno di scuola Principessa!😘 Un post condiviso da Matteo Salvini (@matteosalviniofficial) in data: Set 10, 2018 at 1:51 PDT





Mirta è la bambina che di recente è apparsa in una diretta Facebook di papà sui migranti a bordo della nave Diciotti. Un fuoriprogramma: mentre Salvini sta parlando, Mirta arriva e il ministro inquadra parzialmente la bambina con la telecamera del telefono. “Cosa fai, spunti tu? – le dice col sorriso – No, tu non puoi spuntare. Papà sta lavorando, sta parlando con un po’ di gente. Ci sono i Paw Patrol (un cartone animato, ndr), vai a vederne un po'. Vai, fila, fila”. Salvini era stato paparazzato con la piccola anche ad agosto scorso al mare, in Versilia. E sempre a proposito di social e di famiglia, l'altro giorno Salvini ha fatto sapere di essere diventato zio: : "È arrivato il mio primo nipotino!!! Abbraccio - scrive - a mamma e papà, buona vita e buona fortuna all'angioletto Edoardo dallo zio Matteo, che farà di tutto perché cresca in un mondo migliore".

