“Pari mi nonno”. Da sex symbol a ‘vecchio’: Nicolas Vaporidis irriconoscibile

Nel 2006 faceva sognare le ragazze italiane come protagonista del film “Notte prima degli esami”. Di quel ragazzo, oggi, è rimasto ben poco. Nicolas Vaporidis ha 36 anni ed è un uomo. Con il passare degli anni, infatti, i capelli hanno lasciato spazio ad una testa calva mentre sul viso c’è una barba brizzolata. E Giorgio Panariello ha voluto sottolineare il cambiamento dell'attore con un selfie pubblicato sul suo account Twitter: "Ma che ha fatto Vaporidis? Ma come è invecchiato!! In confronto a me sembra il mi nonno", ha scritto ironicamente il comico toscano. "Così sembro il figlio di Conti", ha risposto l'attore. E anche i follower commentano divertiti lo scatto pubblicato da Panariello, che di anni ne ha ben 57. "Per par condicio dovevi spianare anche a Vaporidis... nun se fa!!", scrive un utente a Panariello, mettendo in evidenza che forse il comico sul suo viso ha usato qualche filtro di troppo. "Insieme alle rughe spianate tiè venuto l'ombretto sugli occhi", si legge ancora tra i commenti. (Continua a leggere dopo la foto)



"Ah ah ah vero", risponde Giorgio divertito. "Con questa foto Leonardo Pieraccioni ci andrà a nozze", scrive un altro fan. E poi c'è anche chi la prende un po' più sul serio e si lancia a difendere Nicolas Vaporidis: "Oddio si invecchiato ma pi affascinante...". L’attore toscano, prossimo giudice di Tale e Quale Show, e Nicolas Vaporidis hanno condiviso il set di Notte prima degli esami oggi – in cui interpretavano rispettivamente un padre e un figlio. Oggi, invece, nella foto, sembrano due coetanei.

"Ma quanto affascinante è Nicolas?", si legge tra i commenti. "Vaporidis sempre bellissimo". "Rasato è ancora più figo", scrivono le utenti. Vanessa Incontrada, invece, ha commentato con una risata mentre Marco Masini ha aggiunto: “sì ma lui è un po’ più sciancato di te”. Perdere i capelli è una delle paure più comuni agli uomini di tutto il mondo e lo stesso e stato per Nicolas Vaporidis: ''È stato un trauma, un lutto con tanto di cerimonia annessa. I pochi rimasti li chiamo per nome e cognome'', aveva raccontato, ironico, ai microfoni di Radio Club 91.

''Li ho tagliati tutti e alé, la vita continua'', aveva aggiunto l'attore, ''E alla fine questo look piace e poi da ragazzino li portavo sempre così''. Dopo essere stato fidanzato con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada, Nicolas Vaporidis ha sposato Giorgia Surina, da cui ha poi divorziato dopo solo un anno. Nel 2017 gira Tutti i soldi del mondo, diretto da Ridley Scott e insieme a Christopher Plummer (che ha sostituito il protagonista originale, Kevin Spacey), Mark Wahlberg e Michelle Williams.

Irriconoscibile? Guardate gli occhi. È lei!!! La vip italiana da bimba: spettacolo