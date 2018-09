“Ma è un pazzo!”. Frulla un i-Phone e lo beve con una cannuccia: com’è andata a finire

In cerca di visualizzazioni e like si fa ormai di tutto, ma era difficile pensare che si potesse arrivare a tanto. Eppure il noto youtuber, TechRax (al secolo Taras Maksimuk), ha deciso di lasciare i suoi follower senza parole.

Il ragazzo, protagonista di altri esperimenti assurdi, ha deciso di bere i resti di un iPhone X nuovo di zecca, appositamente frullato per l'occasione. Taras Maksimuk ha ripreso la sua "impresa" per condividerla sul famoso Tubo, dove si può appunto gustare la sua performance. Il giovane youtuber ha liquefatto lo smartphone frullandolo grazie all’uso di un frullatore e aggiungendovi, infine, dell’acqua. Così da renderlo più facile da deglutire. Senza attendere più di qualche secondo, TechRax ha quindi deciso di provare a bere quell'intruglio utilizzando un filtro portatile LifeStraw a mo' di cannuccia. (Continua a leggere dopo la foto)



Che non fosse una buona idea bere quel composto, era evidente sin dall'inizio, ma lo youtuber non ha atteso oltre e ha provato a bere. Un piccolo sorso e il ragazzo si accorge che forse non è stata una buona idea, e che di certo non si trattava di qualcosa di salutare. Ma la reazione, paradossalmente, è naturalissima. TechRax continua a parlare come se niente fosse e saluta i suoi follower dando appuntamento al prossimo video. Il giovane youtuber non è nuovo a esperimenti simili. Due anni fa ha provato a mettere in pratica una mega-reazione con Coca Cola e Mentos. Sprezzante del pericolo, lo youtuber Taras Maksimuk ha riempito una piscina dei due agenti scatenanti della reazione e ha registrato l'amico Ryan tuffarvisi dentro.

Taras gestisce il canale TechRax su You Tube, che si basa sulla distruzione della tecnologia: iPhone, smartphones. Insomma, qualunque sia l'ultimo ritrovato tecnologico, Taras trova il modo di distruggerlo in modi stravaganti (proprio come è successo con il frullato di I-phone X). Aiutato dall'amico Ryan, lo youtuber ha riempito la piscinetta in giardino di 6mila litri di Coca-Cola. Volendo ricreare una vera e propria bibita formato gigante, poi, ha aggiunto 90 chili di ghiaccio. E infine ha versato una secchiata di Mentos.

"Il mio amico Ryan è rimasto in piscina circa 20 minuti - aveva confidato Taras all'Huffington Post - e non ha notato cambiamenti significativi sulla pelle o sui capelli, era solo un po' appiccicoso". Come mossa finale, Taras ha sorvolato la piscina con un drone, che però è precipitato nel mare di Coca-Cola e si è rotto: "Nulla di strano, era voluto. Il mio canale YouTube ruota attorno alla distruzione della tecnologia", aveva commentato il ragazzo.

