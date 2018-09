“Con tutti i soldi che hai”. Ferragni, bufera. Massacrata per quella foto, lei ‘sbrocca’

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez, anzi, The Ferragnez, è stato il più social della storia. La fashion blogger e il rapper si sono giurati amore eterno a Noto e poi hanno festeggiato con un ricevimento indimenticabile alla Dimora delle Balze. 150, selezionatissimi, gli invitati che hanno partecipato a una festa super. Giostra, fuochi d’artificio, ruota panoramica, musica, cascate di fiori e champagne. Lei, nell’abito Dior, disegnato su misura per lei da Maria Grazia Chiuri, era splendida. Così come era splendida con gli altri due abiti che ha cambiato durante le festa. Ma c’è comunque chi ha criticato il suo abito, per esempio lo stilista Stefano Gabbana che lo ha definito “Cheap”, cioè scadente. Lei, però, che con 14 milioni di follower è abituata a non piacere sempre a tutti, ha reagito nel migliore dei modi. Alla critica di Gabbana ha risposto con 3 cuoricini. Punto. Ormai è calma e pacata, la Ferragni, forse perché ha raggiunto la pace dei sensi. Però c’è una cosa che le ha fatto davvero perdere la pazienza. Continua a leggere dopo la foto

E l’ha fatta infuriare. I suoi follower possono dire ciò che vogliono dei suoi abiti, delle sue scelte, dei suoi abbinamenti, delle sue esagerazioni. Ma non devono permettersi di dire nulla del suo aspetto fisico. Ed è stata proprio una critica al suo fisico a farla andare su tutte le furie. Prima dell’evento ufficiale di Intimissimi, la Ferragni ha postato una foto che la ritrae in reggiseno. “Con tutti i soldi che hai perché non ti rifai?”, le ha chiesto una follower. Continua a leggere dopo la foto

Non lo avesse mai detto. L’influencer non ha tardato a farsi sentire sulla questione, strappando miriadi di consensi. “Veramente un messaggio pessimo, soprattutto se viene da una donna”, ha risposto Chiara fuori di sé. Ma non è finita. Un altro ha commentato la foto con ironia: “Ne ho di più io”. Anche in questo caso Chiara non se l’è sentita di tacere. E ha reagito… “Hai vinto complimenti“, ha risposto poco dopo. Ma la cosa non si è conclusa così. Continua a leggere dopo la foto

“Non le vendono da intimissimi?”, le ha chiesto un altro follower. E lei: “Erano sold out, sto aspettando la prossima collezione”. Ma se da un lato in tanti hanno avuto da ridire sul suo poco seno, c’è chi l’ha difesa. Chiara ha chiuso la polemica così: “Amatevi per quello che siete e cercate di migliorarvi solo per voi stesse, non per piacere agli altri”. Beh, non c’è che dire: ha tutte le ragioni del mondo.

