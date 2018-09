“E il viaggio di nozze?”. Ferragni – Fedez, assurdo: ecco perché non sono ancora partiti

Si sono giurati amore eterno con delle promesse commoventi di fronte a 150 selezionatissimi ospiti in uno dei matrimoni più social della storia. E non poteva essere altrimenti per Fedez e Chiara Ferragni. Poi il ricevimento da sogno alla Dimora delle Balze, a pochi chilometri da Noto, in Sicilia. La Ferragni e Fedez – The Ferragnez – sono marito e moglie. Sono belli, ricchi, innamorati e ancora una volta ricchi. E ora hanno una vita di successi e felicità davanti. Insieme a loro il piccolo Leone che, come hanno fatto sapere i neo sposi, prima o poi avrà un fratellino. Ma adesso vogliono far passare un po’ di tempo e godersi il loro primogenito. Divino l’abito di Chiara, firmato Dior e realizzato appositamente per lei da Maria Grazia Chiuri. Corpetto in pizzo con maniche a tre quarti e gonna in tulle principesca: l’abito di Chiara per il momento del sì somigliava molto a quello di Grace Kelly e ha convinto tutti. O quasi. Tra chi lo ha criticato l’esperto di stile di Detto fatto e Stefano Gabbana che, sotto una foto postata su Instagram da Harper Bazaar Uk, ha commentato “Cheap” cioè “scadente”. Continua a leggere dopo la foto

Chiara, però, che è abituata alle critiche visto che ha 14 milioni di follower, ha commentato semplicemente con 3 cuoricini. Come per dire: “Non me ne frega nulla di quello che pensi”. Ma in modo elegante. Ora è sorto un dubbio: come mai i due non sono partiti subito per il viaggio di nozze come fanno tutti gli sposi dopo il matrimonio? È vero, hanno passato un’estate all’insegna delle vacanze, tra Sardegna, Sicilia e Ibiza, però un viaggetto dopo il matrimonio per riposarsi dallo “stress” del matrimonio ci sta, no? Continua a leggere dopo la foto

Quale meta avranno scelto i neo sposi per il loro viaggio di nozze? Ma soprattutto perché non sono partiti subito, proprio come tutte le coppie appena sposate scelgono spesso di fare? Poche ore fa, a questa domanda (anche se indirettamente) ha risposto Chiara Ferragni in persona. La fashion blogger più famosa del pianeta, infatti, ha dichiarato che lei e Fedez partiranno presto solo che, al momento, sono indecisi. Non sanno ancora dove andare quindi, per questo motivo stanno ritornando a Milano. Continua a leggere dopo la foto

A un utente che su Instagram ha chiesto a Chiara informazioni sul viaggio di nozze, lei nei commenti, ha risposto: “Dobbiamo ancora decidere, anzi, consigliateci voi!”. Ecco perché non sono partiti! Perché non sanno ancora dove andare. D’altronde, quando puoi permetterti qualunque viaggio, sei confuso…Però è ovvio che non avranno problemi a organizzare un viaggio indimenticabile anche all’ultimo minuto. E voi, se foste in loro, dove andreste?

