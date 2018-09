Chiara Ferragni e Fedez: la prima lite da sposini finisce sui social

Sabato primo settembre la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez si sono sposati a Noto, cittadina siciliana in provincia di Siracusa. Le nozze sono state tra le più attese dell’anno in Italia. È passato poco meno di un anno dalla proposta di nozze fatta dal rapper durante un suo concerto all’Arena di Verona. La cerimonia è stata celebrata nel salone degli Specchi di palazzo Ducezio, sede del Comune di Noto, e a sposare la coppia è stato il sindaco Bonfanti. Tra le sorprese anche una festa in città con tanto di ruota panoramica che è stata montata nel cuore della villa comunale di Noto. Il ricevimento, invece, si è tenuto fuori città. L’influencer e il rapper per il ricevimento di nozze del primo settembre hanno optato per una tenuta a Palazzolo Acreide, a una ventina di chilometri da Noto. (Continua a leggere dopo la foto)



Nel centro storico di Noto a Palazzo Nicolaci si è tenuta la festa di benvenuto, la sera prima delle nozze. I due sono arrivati alla festa poco prima delle 21, accompagnati da un’auto nera. Fedez indossava una camicia bianca con il logo #TheFerragnez , Chiara invece un abito rosa di paillettes con dettagli oro firmato Prada. Dopo la due giorni di festeggiamenti scrupolosamente documentata sui social, la coppia torna lentamente alla normalità.

E così, il mattino dopo, arriva il primo battibecco tra marito e moglie. Il motivo? Fedez passa troppo tempo attaccato al cellulare, a Instagram per la precisione. La scenetta, che li incorona i nuovi Sandra e Raimondo, è stata pubblicata dallo sposo su Instagram. “Primo giorno da sposati e già rompi le balle” dice Fedez, “È da tre ore su Instagram e nostro figlio ci sta aspettando e devi muoverti…” replica lei. “Sei veramente una str…” chiude lui.

Già, perché durante la prima notte di nozze il piccolo Leone è rimasto con la tata. Una scena quasi da Casa Vianello, ovviamente in versione 2.0 e social. Dopo la cerimonia sono cominciati i festeggiamenti. Ad animare la serata è stata Giusy Ferreri, cantante amica della coppia, che ha intonato i tormentoni estivi "Roma-Bankok" e "Amore e capoeira", mentre in pista gli uomini si sono scatenati togliendosi le camice e mettendo in mostra muscoli e tatuaggi.

