''Da oggi mio figlio Carlosmaria sbarca su in Instagram.

Seguitelo e capirete tante cose!! @carlosmariacoronareal #carlosmaria #ilsuonuovoprofiloinstagram #regaloperisuoisedicianni''. Poche parole, una foto e, nel giro di un'ora, quasi quarantamila follower. Carlos Maria Corona sbarca su Instagram e lo fa con una presentazione d'eccezione, quella di papà Fabrizio. Il video che lancia Corona junior sui social è stato pubblicato dell'ex re dei paparazzi, ricevendo 175mila visualizzazioni. ''Carlos perchè hai deciso di aprire un tuo profilo?'', chiede il padre al figlio, entrambi a torso nudo davanti alla telecamera. ''Voglio comunicare le mie idee - risponde - Sarà un profilo diverso da quello dei miei coetanei. Voglio parlare della vita, senza influenzarli. Non è un profilo commerciale''. Il figlio di Fabrizio e dell'ex modella Nina Moric ha pubblicato una foto taggando i genitori e scrivendo: ''Credo in mio padre! Credo nella mia famiglia ritrovata! #iniziodiunanuovavita #ilmioprofiloinstagram #imiei16anni #carlosmaria''. (Continua a leggere dopo la foto)



Lo scatto mostra Carlos a petto nudo, con le braccia conserte e una scritta sul petto ''Dad i love u'', ovvero ''Papà ti amo''. ''Grande Carlos fregatene degli altri vivi la tua età come un chiunque ragazzo, non farti trarre in inganno dagli altri, tuo padre è un grande, sii sempre te stesso!'', ''In meno di un’ora hai raggiunto quasi 30’000 follower! Fashion blogger, tronisti, ecc... levateve proprio! In tanti ti vogliamo bene Carlos e parlo da mamma!'', si legge tra i commenti della foto pubblicata da Corona junior. Tra i follower c'è anche chi ha voluto dare un consiglio 'materno'.

''Carlos, Sei un ragazzo dolcissimo! Rimani come sei! Papà è molto esuberante e vorrebbe spronarti a essere come lui ma deve rispettare i tuoi tempi e la tue indole. In bocca al lupo!'', scrive Lucia commentando lo scatto di Carlos. ''Che belle parole bravo nonostante gli errori ecc bisogna amare e credere nella propria famiglia che è ciò che conta davvero'', si legge ancora sull'account del 16enne. Ma c'è anche chi ha criticato fortemente l'apertura dell'account del figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. Classe 2002, Carlos Maria non ha avuto una vita molto semplice. Nel 2014 ha dovuto affrontare la fine del matrimonio dei loro genitori.





In seguito ha assistito all’arresto di suo padre e nel 2015 è stato sottratto alla madre, dopo che le forze dell’ordine erano intervenute per sedare una lite fra la Moric e sua madre. Da allora Carlos Maria vive con la nonna paterna, Gabriella. Questa situazione ha creato forti tensioni in passato fra Nina Moric e Fabrizio Corona, dopo che la modella croata ha raccontato in numerose interviste e sui social il suo dolore per la lontananza del figlio. Oggi fra i due sembra tornato il sereno e Carlos ha festeggiato con entrambi il suo 16esimo compleanno, durante una vacanza in Puglia.

Fabrizio Corona: età, altezza, peso e figlio Carlos. I ‘segreti’ dell’ex re dei paparazzi ed ex di Belen e Nina Moric