“Inconcepibile”. Ferragnez, ecco quanto è costato il matrimonio. L’assurda cifra

Si sono sposati sabato primo settembre a Noto e negli ultimi giorni non si parla d’altro. Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ha catalizzato tutta l’attenzione. Specialmente l’abito di Chiara, firmato Dior e disegnato per lei da Maria Grazia Chiuri. I festeggiamenti sono iniziati dal venerdì sera e sono continuati anche la domenica. I due non hanno badato a spese: tra fiori, fuochi d’artificio, gadget, la ruota panoramica, la giostra, hanno voluto far centro nel cuore degli ospiti. Ma facciamo due conti. Quanto è costato il matrimonio italiano dell’anno? Come riporta Grazia.it, la cifra totale spesa da Chiara Ferragni e Fedez per il giorno del sì è top secret. Ma la cifra stimata da Repubblica è da capogiro: 20 milioni di euro. Il calcolo è stato fatto così: ogni post sponsorizzato della fashion blogger vale 11 mila euro. Ogni post su Instagram pubblicato dalla Blondesalad arriva a valere tra i 50 e i 60 mila dollari. “Considerando il seguito social che hanno gli sposi con circa 200 scatti e qualche sponsorizzazione, siamo arrivati alla cifra fatidica” si legge su Grazia. Continua a leggere dopo la foto

Chiara e Fedez, che sono bravissimi sui social, specie lei che campa di questo, grazie ai loro post hanno racimolato la cifra necessaria per arrivare a quel cifrone che avete letto sopra. Scrive Grazie: “Il prezzo del biglietto è l'esposizione ai messaggi pubblicitari che hanno fatto da sfondo alla loro storia d'amore”. Secondo i conti più affidabili che girano su internet, ognuno di loro vale circa 10 milioni di dollari. Ma i due sono talmente tanto un fenomeno social che è impossibile valutare il loro stile di vita. Continua a leggere dopo la foto

Però si possono misurare i follower: lei ne ha 14 milioni, lui ne ha 6 milioni. Chi li clicca e li condivide, non fa, in pratica, che arricchirli. Ovvio che tutti abbiano fatto a gara per sponsorizzarli. Nei giorni precedenti il matrimonio i più cari amici della coppia sono state due mascotte uguali in tutto e per tutto ai Ferragnez, disegnate dall’azienda di peluche Trudi (#SuppliedByTrudi), gli ospiti poi sono tutti arrivati a Noto su un volo Alitalia (#SuppliedByAlitalia), e Prada ha vestito la sposa nella festa pre cerimonia (#SuppliedByPrada). Poi i vestiti: Dior ha disegnato il bellissimo abito di pizzo e tulle della sposa (#SuppliedByDior), mentre Versace ha pensato allo sposo (#SuppliedByVersace). A proposito del volo Alitaia per portare gli ospiti a Noto, il Codacons ha annunciato un esposto all'Enac: “Abbiamo deciso di presentare un esposto all'Enac affinché verifichi la correttezza dell'operato sia dell'aeroporto di Linate, sia di Alitalia - ha spiegato il presidente Carlo Rienzi. È semplicemente assurdo che un intero scalo aeroportuale e la compagnia di bandiera italiana si "pieghino" a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi”. Continua a leggere dopo la foto

Aitalia, da parte sua, fa sapere che non si è trattato di una sponsorizzazione ma di un “accordo commerciale”. Fedez e Ferragni, in pratica, hanno avuto la concessione per l’affitto di un intero aereo di linea a condizione che la stessa avesse poi pubblicizzato il tutto sui social con foto e video. Chi ha puntato sui Ferragnez, comunque, ha avuto un bel ritorno economico. Anche Noto, che ha un incremento turistico pari al 10-15%, avrebbe un bel ritorno economico che si aggira intorno a due milioni di euro l’anno. Un esempio? La location del ricevimento, la Dimora delle Balze, aperta un anno fa nella campagna intorno a Noto è finito sulla cover di AD per il suo design contemporaneo, e per lo stile chic appena pochi giorni dopo la coppia ha annunciato che avrebbe festeggiato lì le nozze.

Matrimonio “Ferragnez”, cosa hanno mangiato gli ospiti? Il (criticatissimo) menù

fbq('track', 'Gossip');