Matrimonio “Ferragnez”, cosa hanno mangiato gli ospiti? Il (criticatissimo) menù

E alla fine pure Chiara Ferragni si è sposata. La fashion blogger più famosa del creato e il rapper Fedez si sono giurati amore eterno sabato 1° settembre 2018, a Noto, in Sicilia. Lei, con il suo abito firmato Dior, realizzato su misura per lei da Maria Grazia Chiuri, era semplicemente divina. Non ha voluto esagerare ma ha fatto centro: l’abito, che ricordava moltissimo quello di Grace Kelly (se non fosse che la gonna di Chiara era completamente in tulle), era classico ma con un tocco di modernità dato dallo spacco vertiginoso che metteva in evidenza le lunghe gambe della Ferragni (e anche le scarpe, sempre firmate Dior, con scritto il nome della sposa). La festa, alla Dimora delle Balze, è stata da sogno. Ruota panoramica, giostra, tanta musica, cascate di fiori. Insomma, una roba hollywoodiana. Tanti, comunque, i vip che hanno dato forfait e si sono persi la festa. Tra questi Ilary Blasi e Francesco Totti (che voci di corridoio hanno fatto sapere si siano autoinvitati). Continua a leggere dopo la foto

Ma anche Bianca Balti, Paris Hilton, Mika, Max Pezzali, Dua Lipa, Martin Garrix, Dark Polo Gang e l’amico storico J-Ax impegnato in un concerto sul palco di Radio Deejay. Ma tutto è andato per il meglio nonostante molti vip fossero assenti. E pensare che l’amore tra Chiara e Fedez è sbocciato per sbaglio, grazie alla canzone “Vorrei ma non posto” scritta da fedez nel 2016. “Pensare che se nell’estate del 2016 non avessi scritto in maniera del tutto casuale una rima con il tuo nome noi oggi non saremmo qui, da un lato mi fa sorridere e dall’altro mi mette i brividi” ha detto Fedez nella sua promessa d’amore. Continua a leggere dopo la foto

Poi, emozionatissimo, ha aggiunto: “Oggi siamo la dimostrazione di cosa si può arrivare a fare per non buttare al cesso un bellissimo aneddoto”. E lei: “Non ho bisogno che il mondo mi ami, ho bisogno che mi ami una sola persona, e questa persona sei e sarai sempre tu”. Qualcuno, però, le ha ricordato che, se non fosse per tutti quelli che la amano e la seguono tramite i social, forse ora la sua vita non sarebbe altrettanto sfavillante, ora. Continua a leggere dopo la foto

Si mangia!!🤗 Un post condiviso da DapGia (@dapgia) in data: Set 1, 2018 at 12:07 PDT





Ma c’è qualcosa, in quello che aveva tutta l’aria di essere un matrimonio perfetto, che non ha convinto. E cioè il menù. "Crostino di pasta sfoglia con mousse alle erbette ed avocado. Raviolo di ricotta ragusana con lamelle di melanzane fritte e basilico. Pescato del giorno ai profumi mediterranei con pomodorini, olive e patate", la foto del menù è stata postata da uno degli ospiti. "Ma questo era il menù del matrimonio? Spero che vi sia stata data una seconda pagina", qualcuno ha commentato così la foto postata su Instagram. Secondo gli utenti, i Ferragnez avrebbero potuto dare qualcosa di più ai loro ospiti. Voi che ne dite?

