“The Ferragnez”. Volo privato e… Chiara e Fedez hanno sconvolto tutti così

Manca pochissimo al matrimonio più atteso dell’anno dopo il royal wedding. In tanti, non a caso, hanno definito il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez il royal wedding italiano… Ormai è tutto pronto… Nella mattinata di venerdì 31 agosto Fedez e gli invitati sono partiti per Noto dove già da un po’ è arrivata Chiara Ferragni che sta definendo gli ultimi dettagli. Come ogni sposa che si rispetti, la Ferragni vuole che tutto sia perfetto e anche lei, come ogni sposa normale, sarà piena di emozione. Beh, sarà anche un tantino tesa, no? Di sicuro. Alcuni degli invitati al matrimonio sono già arrivati a destinazione e di certo sono rimasti incantati dall’accoglienza sensazionale che hanno ricevuto. Pensate che per gli invitati al matrimonio è stato creato un volo speciale sul quale tutto era a tema Ferragnez, dal tappeto che li ha accolti alle sedute, dall’acqua minerale alle patatine. Insomma, tutti dettagli che lasciano immaginare quanto sarà sensazionale il matrimonio. Continua a leggere dopo la foto

Another kiss gone wrong ahahha Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 24, 2018 at 7:20 PDT

Del resto già lo si era capito dagli inviti in 3D, dalle bambole formato gigante degli stessi Fedez e Chiara Ferragni e, ovviamente dal volo privato riservato agli ospiti. Tenete presente che in aeroporto al posto della classica scritta Noto, che annuncia l’imbarco, c’è quella “The Ferragnaz”, la stessa che c’era sui biglietti, sui sedili e sui gadget distribuiti a bordo. Mentre sgranocchiavano Smarties al gusto “Ferragnez” (no, il gusto Ferragnez lo abbiamo inventato) gli ospiti hanno avuto una sorpresa particolare: non solo la mamma di Fedez è diventata hostess per l'occasione ma anche la mascotte della Ferragni. Continua a leggere dopo la foto

Insomma, si comincia bene. Diciamo la verità: ci piacerebbe assai partecipare al matrimonio e vivere quest’esperienza che sarà senz’altro esagerata e divertente. La festa che si terrà a Palazzo Nicolaci per poi continuare con il ricevimento alla Dimora delle Balze, durerà 3 giorni. Si comincia venerdì sera con una festa privata con tanto di ruota panoramica in stile Coachella. Poi ci sarà tanta musica, cascate di fiori e chi più ne ha più ne metta. Intanto, però, tutti si domandano come sarà il vestito della sposa. Non è trapelato nulla se non che sarà di Dior (quello di lui sarà di Versace).

Always together #TheFerragnez #SuppliedByAlitalia Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: Ago 29, 2018 at 3:22 PDT

“Spero che vi piacerà perché è davvero l’abito che sognavo” ha fatto sapere Chiara su Instagram. E qui si muore dalla voglia di vederlo… Ma siamo curiosi anche di scoprire come vestire Chiara per il suo pre-wedding, cioè la festa di venerdì 31 agosto che anticipa il matrimonio vero e proprio. Gli invitati? Tanti e molto vip. Tra i più attesi: Francesco Totti e Ilary Blasy, Gilda Ambrosio, Bianca Balti e Mika.

“Per Chiara Ferragni e Fedez”: ecco il regalo di nozze del sindaco di Noto



fbq('track', 'Gossip');