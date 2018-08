“L’abito dei miei sogni”. Chiara Ferragni, finalmente! Mistero svelato

L'hashtag per il matrimonio dell'anno è già pronto. È #ferragnez, ovviamente, come c'era scritto sull'invito 'sobrissimo' a tre dimensioni e sulle scarpine, uniche e create appositamente per lui, del piccolo Leone. Sì, l'erede di Chiara Ferragni e Fedez, che sin dalla nascita ha un guardaroba di tutto rispetto, le ha sfoggiate l'altro giorno. Mamma Chiara che per la cronaca è atterrata in Sicilia con il bambino mercoledì, ha subito condiviso la foto su Instagram e i fan sono letteralmente impazziti alla vista di quelle mini-sneakers con lo strappo decorate con la scritta Ferragnez. Le indosserà anche alle nozze? Figuratevi se quel giorno il look di Leone passerà inosservato! Di certo c'è che i fan della Ferragni hanno apprezzato le nuove scarpine trendy di Leoncino: “Bellissime”, si legge tra i commenti, “Le voglio pure io!”, “Un regalo fantastico”. A proposito di look per il matrimonio, a pochissimi giorni dal sì (la cerimonia verrà celebrata sabato 1 settembre), i futuri sposini hanno finalmente sciolto l'arcano. (Continua dopo la foto)

Prima lui, il rapper, che aveva già svelato chi l'avrebbe vestito per il suo grande giorno. Già qualche settimana fa il rapper aveva rivelato in una delle sue Storie di Instagram che avrebbe indossato un completo Versace ma solo nelle ultime ore ha mostrato un dettaglio molto particolare del suo look da matrimonio: i gemelli. Beh, mica poteva mostrare proprio tutto il look prima delle nozze! I gemelli, quelli sì, li ha fatti vedere al suo esercito di fan (Chiara lo batte con i suoi 14 milioni di follower, ma lui ne conta comunque 6,2 milioni).

Si tratta di un paio di gemelli dalla classica forma tonda, dorati e al centro, la medusa, che è il logo dell'atelier italiano fondato dal compianto Gianni, fratello di Donatella e Santo. Ma non prendiamoci in giro: ai matrimoni sono gli abiti delle spose a catturare maggiore attenzione. Beh, se fino a ieri Chiara manteneva il silenzio più assoluto nonostante avesse avvertito tutti della prova, ha deciso che è arrivato il momento di scoprire le carte.





Mistero risolto. O meglio, almeno ora si sa con certezza chi lo ha disegnato. Già, come fa sapere la futura sposa, il vestito è stato personalizzato. Sarà firmato Dior, come si vociferava. Ed è sicuro perché la Ferragni ha postato una foto con Maria Grazia Chiuri, direttore artistico delle linee femminili di Dior e scritto questa didascalia al post: “Mistero svelato, mi vestirò con un abito personalizzato @dior haute couture di @mariagraziachiuri . Spero che vi piaccia, Maria Grazia ha davvero creato l'abito dei miei sogni #TheFerragnez”.

