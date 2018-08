“Così mandi tutti all’ospedale!”. Ah: Anna Falchi senza veli. Fan impazziti

È da un po' che è assente dalla televisione, ma sui social Anna Falchi sa come far sentire la sua presenza. Ed è lì, adesso, su Instagram, che provoca i suoi fan (il suo profilo conta più di 150mila follower). Non sembra – e dopo aver visto uno degli ultimi post, poi, non lo direste mai – ma la showgirl e attrice di origine finlandese che ha fatto innamorare milioni di italiani ha 46 primavere. Sì, 46 anni compiuti ad aprile scorso, anche se il fisico sembra sfidare la forza di gravità. Ha forme e corpo da urlo, Anna, che sa bene come attirare attenzioni su di sé. Lo dimostra la foto social che ha letteralmente mandato in delirio la rete, quella con cui l'altra sera ha augurato la buonanotte ai suoi sostenitori. Avranno dormito sonni tranquilli dopo aver visto quello scatto super hot? Chissà... 'Woman in the mirror', 'donna allo specchio', scrive lei nella didascalia della foto provocante in cui, appunto, si mostra in piedi, di fronte a uno specchio. Ma senza veli. (Continua dopo la foto)



Praticamente nuda, come mamma l'ha fatta. Con indosso solamente un paio di scarpe da ginnastica e un tanga, dopo la spiegazione in della posa, la Falchi scrive 'buonanotte ai sognatori'. Lei sì che è un sogno: nessuna traccia del reggiseno, lato A e lato B sono a dir poco notevoli. Perfetti. Come detto, sembrano sfidare la forza di gravità. A 46 anni la Falchi ha un fisico da fare invidia alle ventenni. Inutile aggiungere che la foto ha fatto 'il botto' tra like e commenti.

Più di 2mila i messaggi lasciati sotto al post, della showgirl, tra “Sei sempre più bella”, “Donna fantastica”, “Eterna”, “Sei sempre la numero uno”. Qualcuno le fa anche notare che “così mandi tutti all'ospedale però!”. Insomma, i fan hanno apprezzato e pure parecchio. Ma in tutto ciò, social e fisico da urlo a parte, che fine ha fatto Anna Falchi, che non vediamo più in tv da diverso tempo?





Oggi Anna è una (meravigliosa) mamma a tempo pieno. Di Alyssa, la figlia che ha avuto otto anni fa dall'imprenditore Denny Montesi. Non è single la Falchi, anzi. È fidanzata con Andrea Ruggeri, deuputato di Forza Italia con cui sogna di convolare presto a nozze. In una recente intervista nel programma di Paola Perego 'Non disturbare', ha parlato anche di lui: "Non litighiamo mai – ha detto Anna del compagno – perché siamo complementari. Gelosa? Sì, con lui lo sono stata ma in una sola occasione. Tra l'altro poco dopo ho anche scoperto di aver avuto torto".

